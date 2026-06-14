Tenista polonês surpreende favoritos e conquista título inédito na Holanda

Majchrzak ganhou primeiro título da carreira. Libéma Open / Divulgação

O polonês Kamil Majchrzak, 76º do ranking mundial, encerrou uma semana extremamente positiva e se sagrou campeão do ATP 250 de ‘s-Hertogenbosch, em quadras de grama na Holanda.

Neste domingo (14), o tenista de 30 anos, que jamais havia chegado a uma final do circuito, derrotou o australiano Alex de Minaur, segundo cabeça de chave e número 6 do mundo, por 2 a 1, parciais de 6/3, 2/6 e 7/6 (7-5), após duas horas e 25 minutos de jogo.

A campanha do polonês teve três vitórias sobre jogadores do top 10. Antes da final, ele já havia eliminado o canadense Félix Auger-Aliassime (4º), nas quartas de final, e o russo Daniil Medvedev (8º), na semifinal, o que o tornou o segundo tenista desde 2009 a ganhar de três top 10 consecutivos para vencer um título de ATP, desde o búlgaro Grigor Dimitrov, em Brisbane.

Com a vitória Majchrzak se tornou o terceiro jogador da Polônia a se sagrar campeão de um torneio ATP na Era Aberta (desde 1968), após Wojtek Fibak e Hubert Hurkacz.

O título vai render 29 colocações na classificação e o polonês se tornará o 47º do mundo, superando o 53º lugar atingido em março passado.