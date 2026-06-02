Temendo surto de ebola, cidade espanhola proíbe realização de amistoso entre Chile e RD Congo

O prefeito La Línea de la Concepción, Juan Franco, proibiu a realização de um amistoso entre Chile e República Democrática do Congo nesta cidade no sul da Espanha devido ao surto de ebola no país africano.

"Acabo de emitir o decreto proibindo a realização da partida agendada para o dia 9 de junho, no estádio municipal, entre as seleções da República Democrática do Congo e do Chile", disse Franco em uma gravação de áudio divulgada pela prefeitura nesta terça-feira (2).

O prefeito justificou sua decisão alegando "uma questão de prudência sanitária", seguindo as recomendações do departamento de saúde do governo regional.

A medida também se baseia "em um relatório emitido pelo chefe do Serviço de Saúde da Prefeitura de La Línea, que desaconselha fortemente a realização desta partida, diante dos potenciais riscos à saúde".

Franco lamenta a decisão, mas a considera "a mais prudente" diante da situação do país africano "em relação ao vírus ebola e à documentação apresentada, que não comprova que não haja risco de nenhum tipo".

Na segunda-feira, o prefeito já havia alertado que não autorizaria a partida a menos que recebesse garantias sanitárias.

O jogo contra o Chile é o segundo amistoso que a seleção congolesa tinha programado para disputar na Europa em sua preparação para a Copa do Mundo de 2026.

A equipe africana também tem um jogo marcado contra a Dinamarca nesta quarta-feira, em Liège, na Bélgica.

Um assessor de imprensa da seleção congolesa informou à AFP no dia 21 de maio que a equipe cancelou o início da preparação em Kinshasa e o transferiu para a Bélgica, sem especificar o motivo da mudança de planos.

"Nenhum jogador que atua em um clube nacional foi convocado" para a seleção, esclareceu.

A República Democrática do Congo está no Grupo K da Copa do Mundo ao lado de Colômbia, Portugal e Uzbequistão.

O Chile, que está fora do Mundial, tem um amistoso marcado para o próximo sábado contra Portugal, em Oeiras, cidade próxima a Lisboa.