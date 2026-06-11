Técnico Javier Aguirre quer 'melhorar' desempenho do México após vitória na estreia

O técnico da seleção do México, Javier Aguirre, reconheceu nesta quinta-feira (11), após a vitória por 2 a 0 sobre a África do Sul no jogo de abertura da Copa do Mundo de 2026, que sua equipe precisa "melhorar" alguns pequenos detalhes antes do duelo contra a Coreia do Sul, seu próximo adversário no Grupo A.

Em entrevista à TV Azteca após a partida, Aguirre admitiu que estava particularmente "irritado" com a maneira "muito ingênua" como o time mexicano perdeu a posse de bola no lance que resultou na expulsão do zagueiro César Montes.

O treinador também elogiou o desempenho do atacante Raúl Jiménez, que marcou seu primeiro gol em Copas do Mundo.

Aguirre ressaltou que o gol marcado por Jiménez, que comemorou indo às lágrimas, foi especial devido à recente morte de seu pai. "Estou muito feliz por ele", comentou.

Quanto a Julián Quiñones, que abriu o placar contra os sul-africanos, o técnico mexicano afirmou em tom de brincadeira que o jogador pediu para ser substituído para poder receber os aplausos dos mais de 80 mil torcedores que compareceram ao Estádio Azteca.

A primeira rodada do Grupo A da Copa do Mundo termina ainda nesta quinta-feira com o duelo entre Coreia do Sul e República Tcheca, em Guadalajara, a partir das 23h (horário de Brasília).