Técnico espanhol Martínez Novell vai assumir o comando do Bayer Leverkusen

O técnico espanhol Carles Martínez Novell, que dirigiu o francês Toulouse nas últimas três temporadas, foi escolhido para assumir o comando do Bayer Leverkusen, anunciou nesta quinta-feira (4) o clube da Bundesliga.

O espanhol de 42 anos, que deixou o Toulouse após o término de seu contrato em 30 de junho, sucede o dinamarquês Kasper Hjulmand no cargo.

Desde a saída de Xabi Alonso ao término da histórica temporada 2024-2025, que culminou na conquista da 'dupla coroa' Bundesliga-Copa da Alemanha e na chegada à final da Liga Europa, Martínez Novell se tornou o terceiro a ocupar o cargo de treinador do Leverkusen.

O primeiro foi o holandês Erik ten Hag, que durou apenas duas partidas antes de ser substituído por Hjulmand. Embora este último tenha obtido melhores resultados, acabou não conseguindo cumprir o principal objetivo do clube: a classificação para a Liga dos Campeões (a equipe terminou em 6º lugar na temporada passada).

Martínez Novell chegou ao Toulouse como auxiliar de Philippe Montanier durante a temporada 2022-2023, na qual o clube francês conquistou a Copa da França. Porém, esse sucesso não foi suficiente para garantir a permanência de Montanier, e o clube posteriormente promoveu o técnico espanhol.

Ao longo de suas três temporadas no comando do Toulouse, Martínez Novell conseguiu manter o clube consistentemente em uma posição segura na Ligue 1 (terminando em 9º lugar na temporada passada).

O técnico catalão foi revelado em La Masia, a renomada academia de formação do Barcelona e é conhecido por seu estilo de jogo baseado na posse de bola.