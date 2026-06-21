Técnico do Iraque brinca sobre jogar 'com três goleiros' contra a França

Ao ser questionado em uma coletiva de imprensa na véspera da partida contra a França, o técnico do Iraque, Graham Arnold, brincou sobre como parar Kylian Mbappé e as demais estrelas dos 'Bleus'.

Na Filadélfia, palco do jogo do Grupo I da Copa do Mundo, o treinador australiano usou o humor para explicar seu plano de jogo: "Perguntei se poderíamos jogar com três goleiros, mas disseram que não".

"Eles têm jogadores incríveis e é uma honra, mas estamos focados em nós mesmos, no nosso próprio desempenho. Estamos garantindo que os jogadores estejam totalmente preparados para entrar em campo e mostrar ao mundo do que são capazes", acrescentou, em tom mais sério.

"Sempre fui um técnico que entra em campo esperando vencer a partida, e não tentando evitar a derrota", insistiu o treinador australiano.

"Quando se tem essa mentalidade... sim, haverá dias em que as coisas podem não dar certo, mas haverá muitos dias em que darão. Entraremos em campo com a convicção e a expectativa de vencer, e isso coloca os jogadores em um bom estado mental", reiterou.

O Iraque, que disputa sua primeira Copa do Mundo desde 1986, ocupa atualmente a 57ª posição no ranking da Fifa, lista liderada pela França, uma das grandes favoritas ao título.

Em sua primeira partida na América do Norte, o Iraque foi derrotado por 4 a 1 pela Noruega de Erling Haaland, que marcou dois gols no jogo.

Arnold também falou sobre o técnico da França, Didier Deschamps, que deixará o cargo após a Copa do Mundo, encerrando um ciclo de 14 anos: "Ele é um técnico fantástico e tem tido muito sucesso com a França. Dá para ver que todos os jogadores o adoram, basta observar a maneira como reagem a ele constantemente. E essa será a motivação da França para tentar conquistar algo especial por ele em sua última Copa do Mundo".