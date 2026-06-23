Técnico da República Tcheca faz autocrítica, mas confia em "milagres" contra o México

O técnico da República Tcheca, Miroslav Koubek, reconheceu nesta terça-feira (23) que sua seleção "não está satisfeita" com os resultados obtidos até agora na Copa do Mundo de 2026, mas defendeu que "milagres acontecem" antes do confronto decisivo contra o México, na quarta-feira.

O veterano treinador de 74 anos, cuja equipe conquistou apenas um ponto após uma derrota por 2 a 1 para a Coreia do Sul e um empate em 1 a 1 com a África do Sul, insistiu que "nada é impossível no futebol" e que essa mentalidade guiará o time em campo no Estádio Azteca.

"Temos que seguir em frente (...) vamos atrás de nossos sonhos", garantiu Koubek durante a coletiva de imprensa, segundo a tradução oficial.

No entanto, além do otimismo e da motivação, o técnico reconheceu que sua equipe precisa marcar gols, somar pontos e mostrar contundência em campo.

"Precisamos ser mais contundentes na partida, nos passes, nas tabelas e nas transições, e manter mais a posse de bola", afirmou Koubek, analisando os jogos anteriores. "Se não fizermos isso, estaremos fora da Copa do Mundo".

Sobre o México, equipe que busca fechar uma fase de grupos dos sonhos com três vitórias consecutivas, o técnico tcheco descreveu o desempenho dos adversários como "fascinante".

"Eles alcançaram um sucesso tremendo, e temos o maior respeito pelo futebol mexicano e, claro, pela torcida mexicana", acrescentou.

O meio-campista e capitão Ladislav Krejcí afirmou que ele e seus companheiros de equipe "estão plenamente cientes da importância desta partida".

"Sabemos o quão importante é este jogo e o que ele significa para nós, inclusive o fato de termos chegado até aqui", acrescentou o jogador do inglês Wolverhampton.