Técnico da Coreia do Sul pede demissão após eliminação na Copa do Mundo

O muito criticado Hong Myung-bo pediu demissão neste domingo (28) do cargo de técnico da seleção da Coreia do Sul, após a eliminação surpreendente na primeira fase da Copa do Mundo de 2026, segundo a imprensa do país asiático.

O ex-capitão da seleção sul-coreana, de 57 anos, fracassou mais uma vez em sua segunda passagem no comando da equipe, com a eliminação no Grupo A do Mundial após somar três pontos.

A Coreia do Sul venceu a República Tcheca por 2 a 1 na estreia, mas depois foi derrotada por México e África do Sul pelo placar de 1 a 0 e não conseguiu avançar para a fase de 16-avos de final como uma das oito melhores terceiras colocadas.

Hong Myung-bo assumiu a responsabilidade pelo fracasso e pediu demissão neste domingo, informou a agência de notícias sul-coreana Yonhap.

Ele havia comandado anteriormente a Coreia do Sul na Copa do Mundo de 2014, no Brasil, onde a equipe também foi eliminada na primeira fase após empatar com a Rússia (1 a 1) e perder para Argélia (4 a 2) e Bélgica (1 a 0).

Hong Myung-bo é reconhecido como um dos melhores jogadores sul-coreanos da história.

Ele foi o primeiro jogador asiático a disputar quatro Copas do Mundo: Itália 1990, Estados Unidos 1994, França 1998 e Coreia do Sul e Japão 2002.

Na Copa de 2002, os 'Guerreiros de Taeguk' chegaram à semifinal e Hong Myung-bo recebeu a Bola de Bronze como o terceiro melhor jogador do torneio.