Técnico da Áustria diz que Argentina não tem pontos fracos

A apenas um dia da partida contra a Argentina, o técnico da Áustria, Ralf Rangnick, alertou neste domingo que os atuais campeões são "muito mais do que Messi", mas prometeu jogar com ousadia em busca de mais uma surpresa na Copa do Mundo de 2026.

"Vamos falar primeiro sobre os pontos fracos [da Argentina], porque não existem, não há nada que tenhamos conseguido observar", declarou o técnico alemão durante sua coletiva de imprensa no AT&T Stadium, em Arlington, nos arredores de Dallas.

"Quanto aos pontos fortes, eles têm jogadores excepcionais individualmente. Podem jogar com dois ou três esquemas táticos diferentes", detalhou Rangnick, antes de voltar sua atenção para Messi, que marcou três gols na estreia da Argentina contra a Argélia (3 a 0).

"A Argentina é muito mais do que Messi", enfatizou. "Mas, obviamente, eles têm o maior jogador de todos os tempos na equipe, e amanhã temos de provar que somos uma das melhores seleções desta Copa do Mundo".

"Temos de ser muito fortes taticamente, mas também muito corajosos. Precisamos imprimir muita energia e apresentar nosso melhor desempenho amanhã, provavelmente o melhor desde que assumi o comando da seleção", disse o ex-técnico do Manchester United e um dos mentores de Jürgen Klopp.

Rangnick, de 67 anos, é creditado pela revitalização da seleção austríaca desde que assumiu o cargo em 2022.

Após campanhas sólidas nas Eliminatórias europeias, a Áustria iniciou sua trajetória no Grupo J da Copa do Mundo com uma vitória por 3 a 1 sobre a Jordânia. Com os três pontos conquistados, está empatada com a Argentina.

Uma vaga na fase de 16-avos aguarda o vencedor desta partida, que começa às 12h no horário local (14h de Brasília) no estádio do Dallas Cowboys, uma arena da NFL que conta com teto retrátil e climatização.

"Amanhã, entraremos em campo contra todos os prognósticos", reconheceu Rangnick. "Mas temos a chance de surpreender. Pode terminar em empate ou vitória para nós. Tudo é possível".

"Sentimos menos pressão do que na primeira partida", observou o meio-campista Marcel Sabitzer, sentado ao seu lado. "A equipe está bem tranquila... Estaremos muito focados e tentaremos ser o melhor time em campo."