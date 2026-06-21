Tchouaméni não participa do treino da França a um dia do jogo contra o Iraque

O meio-campista Aurélien Tchouaméni não participou do treino da seleção francesa neste domingo (21), na Filadélfia, um dia antes da segunda partida da equipe pelo Grupo I da Copa do Mundo de 2026, contra o Iraque, na segunda-feira.

O jogador do Real Madrid "permaneceu na academia para usar a bicicleta ergométrica e receber tratamento de um fisioterapeuta. No entanto, não há motivo para preocupação", informou a comissão técnica da atual vice-campeã mundial.

Espera-se que Tchouaméni comece no banco de reservas contra os 'Leões da Mesopotâmia', com Manu Koné provavelmente assumindo sua vaga, com base nas observações dos treinos recentes dos 'Bleus'.

Após vencer o Senegal por 3 a 1 na estreia, na terça-feira, a França garantirá uma vaga na fase de 16-avos da Copa do Mundo se derrotar o Iraque, que foi goleado por 4 a 1 pela Noruega em sua estreia no torneio.