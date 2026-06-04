Sistema tático funciona, Knicks vence Spurs e abre vantagem na final da NBA 

Jalen Brunson marcou 30 pontos na partida. NATHANIEL S. BUTLER / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP

Os nove dias aguardando pelo adversário na final da NBA ajudaram o New York Knicks em duas questões: física e tática. Com tempo maior de descanso em relação ao San Antonio Spurs, foi nítido que os jogadores estavam mais inteiros no final da primeira partida, nesta quarta-feira (3), que foi vencida pelos Knicks por 105 a 95.

O adversário teve apenas quatro dias de descanso, após uma série desgastante de sete jogos contra o Oklahoma City Thunder. Nem mesmo a juventude dos Spurs foi capaz de superar esse fator.

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O tempo aguardando também ajudou os Knicks taticamente, pois tiveram mais tempo de estudar o adversário e encontrar maneiras de marcar Victor Wembanyama. A franquia de Nova Iorque e todas as outras da NBA sabem que é impossível neutralizar o pivô francês de 2m24cm.

No entanto, existe como prejudicar seu jogo e do restante dos jogadores dos Spurs. Wembanyama terminou o primeiro jogo com 26 pontos. Todavia, o aproveitamento dele foi de 28,5% no arremessos, com seis acertos em 21 tentativas — 2/9 nas bolas do perímetro.

O francês, De'Aaron Fox e Devin Vassell ajudaram a prejudicar o aproveitamento da equipe, que acertou apenas 36% do que tentou, sendo 26% de bolas de três. Por outro lado, os Knicks tiveram 41% de aproveitamento e 31% do perímetro.

Jalen Brunson foi o principal destaque ofensivo, com 30 pontos marcados. Porém, vale destacar o trabalho feito por OG Anunoby, Karl-Anthony Tows e Mitchell Robinson — com o dedinho da mão quebrado — na marcação em Wembanyama.

A história do primeiro jogo foi essa e, muito provavelmente, os Spurs vão buscar maneiras de contornar a tática dos Knicks, que, por sua vez, também devem trazer coisas diferentes para surpreender.