Superfã de Messi e da Argentina vira atração na Indonésia

Na varanda de sua casa de madeira na ilha de Sulawesi, na Indonésia, Muhammad Yusuf dança e ergue uma réplica do troféu da Copa do Mundo, enquanto centenas de pessoas, muitas vestidas com as cores da Argentina, passam observando.

Este pescador de 54 anos, de uma pequena aldeia da região de Polewali Mandar, em Sulawesi Ocidental, é um torcedor fervoroso da Argentina desde a década de 1980 e agora tem Lionel Messi como seu ídolo.

Sua casa, de dois andares e construída em madeira, está pintada de azul-celeste e branco, as cores da Argentina, assim como as pedras de seu quintal e até suas sandálias.

No interior da residência, praticamente todos os cantos possuem referências à Argentina, com camisas da seleção campeã do mundo e pôsteres de Messi.

"Gosto da seleção argentina desde a época de Maradona e agora temos o Messi", disse Muhammad à AFP sobre seu herói do futebol, capitão da equipe que defende o título no torneio que começou na quinta-feira, organizado em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá.

Do lado de fora de sua casa, cercada por mastros com a bandeira da Argentina, as comemorações pela Copa do Mundo já haviam começado antes mesmo do pontapé inicial na quinta-feira, no Estádio Azteca, na vitória do México sobre a África do Sul por 2 a 0.

Outra réplica do troféu da competição, bem maior do que a que ele segura na mão, ocupa um lugar de honra no centro do quintal da frente, o que atrai o olhar de curiosos e visitantes, que vêm de outras localidades para vê-la.

- Paixão de família -

O amor de Muhammad por Messi é compartilhado pelos membros de sua família, e seu neto de três anos se chama Muhammad Messi.

O menino nasceu no dia em que a seleção argentina venceu o México na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar, em 2022.

Naquele ano, Muhammad viralizou na Indonésia por caminhar seis quilômetros, partindo de sua casa, para visitar o neto recém-nascido em um povoado vizinho, para cumprir uma promessa que fez caso a Argentina conquistasse o título no Catar.

A Indonésia participou da Copa do Mundo apenas uma vez, em 1938, quando era conhecida como Índias Orientais Holandesas, e perdeu por 6 a 0 para a Hungria nas oitavas de final.

No caminho para a Copa de 2026, o país foi eliminado na fase de classificação e não conseguiu vaga para o torneio, apesar da ampliação para 48 equipes.

Muhammad garante que não vai perder nenhum jogo da Argentina nesta edição, que provavelmente será a última de Messi.

"Espero que o Messi possa ser campeão do mundo outra vez agora em 2026", afirmou com esperança.