Sul-Americana tem tabela definida nos playoffs com Santos, Vasco, Grêmio e Bragantino

A Conmebol divulgou a tabela detalhada dos jogos de ida e volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. A fase será disputada entre os dias 21 e 30 de julho e reúne confrontos decisivos envolvendo clubes brasileiros como Santos, Vasco, Grêmio e Red Bull Bragantino, além de tradicionais equipes do futebol sul-americano.
Os jogos de ida começam no dia 21 de julho, com Nacional x Tigre, às 19h, seguido de Universidad Central x Santos, às 21h30. No dia 22, o Vasco visita o Independiente Medellín, às 19h, enquanto Lanús x Cienciano e Sporting Cristal x Red Bull Bragantino fecham a programação às 21h30.
A rodada de ida termina no dia 23 de julho. O Bolívar recebe o Grêmio às 19h, enquanto às 21h30 acontecem simultaneamente Boca Juniors x OHiggins e Santa Fe x Caracas.
Os jogos de volta serão disputados entre os dias 28 e 30 de julho, mantendo a mesma ordem dos confrontos da ida. O Tigre enfrenta o Nacional no dia 28, às 19h, seguido de Santos x Universidad Central às 21h30.
No dia 29 de julho, o Vasco recebe o Independiente Medellín às 19h, enquanto Cienciano x Lanús e Red Bull Bragantino x Sporting Cristal fecham a noite às 21h30. Já no dia 30, o Grêmio encara o Bolívar às 19h, seguido de OHiggins x Boca Juniors e Caracas x Santa Fe às 21h30.
Jogos de ida
21 de julho
19h - Nacional x Tigre
21h30 - Universidad Central x Santos
22 de julho
19h - Independiente Medellín x Vasco
21h30 - Lanús x Cienciano
21h30 - Sporting Cristal x Red Bull Bragantino
23 de julho
19h - Bolívar x Grêmio
21h30 - Boca Juniors x OHiggins
21h30 - Santa Fe x Caracas
Jogos de volta
28 de julho
19h - Tigre x Nacional
21h30 - Santos x Universidad Central
29 de julho
19h - Vasco x Independiente Medellín
21h30 - Cienciano x Lanús
21h30 - Red Bull Bragantino x Sporting Cristal
30 de julho
19h - Grêmio x Bolívar
21h30 - OHiggins x Boca Juniors
21h30 - Caracas x Santa Fe