Suíça vence Canadá (2-1) e avança como líder do Grupo B da Copa

A Suíça se classificou para a fase de 16-avos de final da Copa do Mundo como líder do Grupo B ao derrotar o anfitrião Canadá por 2 a 1 nesta quarta-feira (24), em Vancouver.

Invictos e com sete pontos, os suíços avançam para o mata-mata pelo quarto Mundial consecutivo.

Já os 'Canucks' passam na segunda posição da chave (4 pontos) e terão que viajar aos Estados Unidos para os 16-avos.

Rubén Vargas (46') e Johan Manzambi (57') marcaram os gols da Suíça, enquanto Promise David (76') diminuiu para o Canadá logo após sair do banco de reservas.

A seleção europeia vai enfrentar um dos oito melhores terceiros colocados no dia 3 de julho, no mesmo estádio de Vancouver.

Os donos da casa, que apesar da derrota conseguiram o feito histórico de passarem pela primeira vez da fase de grupos de um Mundial, terão menos tempo de descanso, já que voltam a campo no domingo, contra o segundo colocado do Grupo A.

Antes do início da partida, o meio-campista canadense Ismael Koné entrou em campo em uma cadeira de rodas após sofrer uma fratura na perna durante a goleada de 6 a 0 do Canadá sobre o Catar na semana passada, e foi aplaudido de pé pelo público.

Ambas as equipes chegaram à partida no estádio BC Place com as vagas na fase de 16-avos de final praticamente garantidas graças ao saldo de gols favorável.

Isso se refletiu no primeiro tempo com poucas chances e sem mudança no placar. No entanto, logo após o intervalo, Manzambi mostrou mais uma vez por que é uma das grandes revelações do torneio.

Primeiro, ele deu a assistência para o gol de Vargas e, mais tarde, aproveitou uma série de falhas da defesa e do goleiro canadense para marcar o segundo gol suíço, seu terceiro na Copa do Mundo.

Depois de dimiuir com Promise David, o Canadá quase chegou ao empate em duas jogadas de bola parada na reta final, mas a Suíça conseguiu se segurar para garantir a vitória.

No outro jogo da chave, em Seattle, a Bósnia e Herzegovina derrotou o Catar por 3 a 1 e terá que esperar os resultados dos demais grupos para saber se passa de fase entre os oito melhores terceiros colocados.

Escalações:

Suíça: Gregory Kobel - Luca Jaquez (Silvan Widmer 74'), Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez - Johan Manzambi (Christian Fassnacht 84'), Remo Freuler - Djibril Sow (Michel Aebischer 74'), Granit Xhaka (cap), Ruben Vargas (Dan Ndoye 80') - Breel Embolo (Cédric Itten 85'). Técnico: Murat Yakin.

Canadá: Maxime Crépeau - Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Cornelius Austin Derek, Richie Laryea (Jacob Shaffelburg 83') - Tajon Buchanan (Promise David 75'), Mathieu Choinière (Stephen Eustáquio 58'), Nathan-Dylan Saliba, Ali Ahmed (Liam Millar 58') - Jonathan David (cap), Cyle Larin (Tani Oluwaseyi 58'). Técnico: Jesse Marsch.