Suécia goleia Tunísia na estreia (5-1) e lidera grupo F da Copa de 2026

A Suécia goleou a Tunísia por 5 a 1 neste domingo (14), no estádio de Monterrey, e assumiu a liderança do Grupo F da Copa do Mundo de 2026, após o empate mais cedo em Dallas entre Holanda e Japão.
A vitória sueca incluiu dois gols de Yasin Ayari - que é de ascendência tunisiana - e um gol marcado por Mattias Svanberg, apenas alguns segundos depois de entrar em campo como substituto, aos 84 minutos.
Ayari abriu o placar aos sete minutos e comemorou discretamente.
Alexander Isak ampliou a vantagem aos 30 e Omar Rekik descontou para a Tunísia com uma cabeçada aos 43 minutos.
Mas logo no início do segundo tempo, a Suécia aproveitou um erro defensivo do capitão da equipe africana, Ellyes Skhiri, e Viktor Gyökeres marcou o terceiro gol, fazendo 3 a 1.
Svanberg comemorou o quarto aos 84 minutos, segundos depois de entrar em campo. O gol precisou ser confirmado pelo árbitro já que num primeiro momento o impedimento havia sido apontado.
Ayari fechou a goleada nos acréscimos com um belo chute (90+6').
Um público oficial de 50.987 pessoas compareceu ao estádio de Monterrey, onde alguns torcedores vaiaram as pausas para hidratação, interrupções que têm sido alvo de críticas por parte de alguns técnicos e jogadores.
No outro jogo do Grupo F, Japão e Holanda empataram em 2 a 2 em Dallas.
Escalações:
Suécia: Kristoffer Nordfeldt - Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Lindelöf (cap) - Alexander Bernhardsson (Daniel Svensson 90+1'), Jesper Karlström (Mattias Svanberg 84'), Benjamin Nygren (Lucas Bergvall 65'), Yasin Abbas Ayari - Gabriel Gudmundsson (Elliot Stroud 65') - Viktor Gyökeres, Alexander Isak (Anthony Elanga 90'). Técnico: Graham Potter.
Tunísia: Abdelmouhib Chamakh - Yan Valery (Hadj Mahmoud 72'), Montassar Talbi, Omar Rekik, Mohamed Amine Ben Hamida, Ali Abdy - Rani Khedira (Ismaël Gharbi 83'), Hannibal Mejbri, Ellyes Skhiri (cap) (Elias Achouri 72') - Elias Saad (Sebastian Tounekti 72'), Anis Ben Slimane (Firas Chaouat 84'). Técnico: Sabri Lamouchi.
* AFP