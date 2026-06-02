Stefani avança à semifinal de duplas em Roland Garros e alcança melhor ranking da carreira

Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski deram mais um passo na busca pela primeira decisão de um Grand Slam da parceria. A dupla da brasileira superou nesta terça-feira a alemã Laura Siegemund e a russa Vera Zvonareva por 6/4 e 7/5 para avançarem à inédita semifinal em Roland Garros.
Em busca de inédita final, elas desafiam as líderes do ranking e principais favoritas de Roland Garros, a norte-americana Taylor Townsend e a checa Katerina Siniakova em duelo agendado paras sexta-feira.
Stefani já disputou três semifinais de Grand Slanms na carreira, mas jamais avançou. Ela caiu no US Open de 2021 e 2023 e no Australian Open deste ano, também com a canadense, e no qual foram superadas por Aleksandra Krunic, da Sérvia, e Anna Danilina, do Casaquistão.
Com a primeira semifinal da carreira no torneio de terra batida de Paris, a brasileira já garantiu seu melhor ranking em duplas, com ao menos o sétimo lugar confirmado. Ela figurou em nono em 2021.
Caso avancem à decisão e conquistem o título, Stefani entrará no Top 5 com a quarta colocação. Dabrowski irá além e fechará em segunda no ranking caso conquiste o cobiçado troféu em Roland Garros.
A parceria vem se destacando na temporada, na qual foi campeã no WTA 1000 de Dubai e do WTA 500 de Estrasburgo. Esta será a segunda semifinal em um Grand Slam, após também irem bem no Australian Open.