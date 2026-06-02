Spurs e Knicks se reencontram em final da NBA após 27 anos; veja como foi

Spurs e Knicks se enfrentaram em 1999. JEFF HAYNES / AFP

O ano era 1999, e a NBA começava uma nova era. Após os três títulos seguidos do Chicago Bulls e a primeira aposentadoria de Michael Jordan, a disputa estava aberta.

Os finalistas foram dois times inesperados. No Oeste, o San Antonio Spurs tinha talento, mas nunca havia chegado na decisão. Já no Leste, o New York Knicks se classificou para os playoffs em oitavo e mesmo assim chegou na final — foi a primeira e única franquia a conseguir esse feito.

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Na época, a temporada regular da NBA tinha 50 partidas para cada equipe — são 82 atualmente. Os Spurs terminaram em primeiro no Oeste, muito por conta do desempenho de David Robinson e Tim Duncan, dupla de pivôs que ficou conhecida como "Torres Gêmeas".

Do outro lado havia um Knicks esforçado e coletivo. Latrell Sprewell e Allan Houston eram os principais destaques ofensivos, com médias superiores a 20 pontos.

Série com favoritismo

Na final, os Spurs eram grandes favoritos ao título. Pela campanha construída e pelo trabalho do treinador Greg Poppovich, que conseguiu extrair o melhor dos seus jogadores.

O primeiro jogo foi em San Antonio e a equipe mandante não teve problemas para vencer por 89 a 77. Duncan foi o destaque, com 33 pontos e 16 rebotes.

O segundo duelo também teve facilidade para os Spurs e em mais uma noite de Duncan, que marcou 25 e pegou 15 rebotes. Sprewell fez 26 pontos para os Knicks, mas recebia pouca ajuda dos companheiros. Placar final de 80 a 67.

No terceiro jogo, o primeiro em Nova Iorque, os Knicks venceram por 89 a 81. A ajuda veio de Allan Houston, com uma partida de 34 pontos, enquanto Robinson foi o melhor de San Antonio, com 25 pontos e 10 rebotes.

A quarta partida era bem importante, pois os Knicks poderiam empatar a série em casa. Porém, Duncan voltou a brilhar no ataque, com 28 pontos e 18 rebotes, além de três bloqueios na defesa.

De volta à San Antonio, o quinto duelo da série foi o mais equilibrado e definido no último segundo. Duncan foi mais uma vez o grande destaque, com 31 pontos marcados.

No entanto, o lance marcante foi a excelente defesa realizada por ele em cima de Sprewell, que teve a chance de virar o placar no último segundo, mas foi bem marcado. Final de jogo: 78 a 77.

Este foi o primeiro título dos Spurs na história. Ao todo, a franquia disputou seis finais e venceu cinco. No caso dos Knicks, esta foi a última aparição na decisão. Ao todo, são oito disputadas e dois títulos.