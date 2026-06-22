Splitter conta como pretende reerguer o Chicago Bulls na NBA: "Tenho um quadro em branco para pintar"

Splitter foi anunciado pelos Bulls na última semana. Reprodução / Chicago Bulls

Se havia um time para Tiago Splitter assumir como treinador da NBA, este é o Chicago Bulls.

— Projeção de futuro, montar um time do zero, do jeito que eu gosto, e estar em uma cidade com tradição no esporte — explicou o treinador brasileiro de 41 anos anunciado na última semana como comandante da franquia seis vezes campeã da NBA. Ele concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira (22) e falou sobre a oportunidade de comandar os Bulls.





O primeiro brasileiro a ser campeão como jogador na liga norte-americana de basquete — em 2014 pelo San Antônio Spurs —, Splitter também foi pioneiro como treinador. Na temporada passada, ele assumiu de forma interina o Portland Trail Blazer, classificou a equipe aos playoffs e ganhou um jogo da série, apesar da eliminação na primeira rodada para os Spurs.

— É um orgulho ser o primeiro brasileiro em muitas coisas. Espero que seja o primeiro de muitos que virão — disse Splitter.

Trabalho grande em Chicago

O treinador vê a oportunidade de trabalhar nos Bulls como um "quadro branco para pintar". Splitter chega em uma franquia que está há anos longe do protagonismo na NBA. O time atual conta com jovens promessas que precisam se desenvolver.

— É uma grande oportunidade vir a uma cidade como Chicago e a uma franquia como os Bulls. Tenho um quadro em branco para pintar, é isso que eu vejo — explicou.

Este trabalho com jovens foi um dos motivos para a franquia apostar na sua contratação. Os Blazers não lhe ofereceram um contrato e Chicago viu uma boa oportunidade para mudar o rumo da equipe.

O trabalho com jovens talentos deve ser o pilar de Splitter e o draft da NBA, que ocorre nesta terça-feira (23), pode adiantar o trabalho do brasileiro. Os Bulls têm duas escolhas de primeira rodada: a quarta e a 15ª.

— A gente sabe que esses atletas jovens vão levar um tempo (para se desenvolver) e será necessário paciência, porque é um processo longo. Existe uma etapa de construção — salientou Splitter.

— É uma grande geração e vamos pegar bons talentos — complementou o treinador sobre o draft.

Assista ao PrimeCast sobre a NBA

Pressão e cultura em Chicago

O desafio de Splitter aumenta por estar em uma das franquias mais tradicionais da NBA e em uma cidade fanática por esportes. O último título dos Bulls foi em 1998, ainda com Michael Jordan. Depois disso, raras aparições em playoffs e um protagonismo quase nulo.

— É um orgulho poder representar a cidade de Chicago. Mas, a pressão na verdade é a mesma, não muda muito a pressão de estar num time da NBA. Obviamente tem imprensa, que é muito forte aqui em Chicago, mas isso é parte do trabalho — contou.

Apesar das dificuldades, Splitter mostra confiança de que fará um trabalho qualificado e duradouro em Chicago.

— Quero mudar a narrativa dos Bulls. Criar uma cultura em Chicago, que consista em trabalho para competir na maioria das noites que jogarmos. Espero estar aqui por muitos anos.



