Siniakova e Townsend são campeãs nas duplas femininas em Roland Garros

A tcheca Katerina Siniakova e a americana Taylor Townsend, principais cabeças de chave, conquistaram o título do torneio de duplas femininas do torneio de Roland Garros neste domingo (7).
Siniakova e Townsend derrotaram na final a cazaque Anna Danilina e a sérvia Aleksandra Krunic por 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 7-5, em uma hora e meia de partida.
Este é o terceiro título de Grand Slam da dupla desde que começaram a jogar juntas. Os anteriores foram Wimbledon 2024 e Aberto da Austrália 2025.
Siniakova já tinha uma carreira vitoriosa no circuito de duplas e este é seu quarto título em Roland Garros, o 11º em Grand Slams.
Danilina e Krunic, por outro lado, terão que continuar esperando para conquistar seu primeiro Major: elas perderam todas as três finais que disputaram até aqui.
* AFP