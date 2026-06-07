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Simone Biles revela problema de saúde e desabafa: "Quase morrer não estava nos meus planos"

Ginasta afirmou ter passado por repouso após complicação de saúde, sem revelar detalhes sobre o episódio

Estadão Conteúdo

Zero Hora

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