Ben Shelton e Taylor Fritz farão final 100% dos EUA em Stuttgart

Os estadunidenses Ben Shelton e Taylor Fritz, números 5 e 9 do ranking mundial, respecitvamente, farão a final do ATP 250 em Stuttgart, na Alemanha, torneio disputado na grama, neste domingo (14), após um sábado particularmente desgastante para Shelton.
A chuva impediu a realização da partida das quartas de final entre Shelton e o japonês Sho Shimabukuro na sexta-feira, forçando a disputa do jogo para a manhã deste sábado (13).
Shelton, de 23 anos, venceu por 4/6, 6/3 e 6/3 em uma hora e 43 minutos, garantindo a vaga na semifinal, que disputou apenas uma hora e meia depois contra o tcheco Jiří Lehečka, 12º colocado no ranking da ATP.
Essa semifinal durou duas horas e 52 minutos e os dois jogadores mostraram grande solidez no saque, fazendo com que todos os sets fossem decididos no tie-break.
Shelton venceu a partida por 6/7 (4-7), 7/6 (16-14) e 7/6 (8-6).
— Estou sem palavras. Espero que tenham gostado. A temporada de grama é curta, então tento passar o máximo de tempo possível em quadra— brincou Shelton após avançar para a final.
Com mais de quatro horas e meia de jogo acumuladas desde sábado, Shelton enfrentará Fritz que precisou de apenas uma hora e oito minutos para derrotar o cazaque Alexander Bublik na outra semifinal, com um duplo 6/4.
Duplas
Nas duplas, a segunda semifinal foi concluída e o grego Stefanos Tsitsipas e o estoniano Daniil Glinka garantiram vaga na decisão, após vencerem português Francisco Cabral e o croata Nikola Mektić, cabeças de chave número 1, por 2/6, 6/4 e 10-6.
Tsitsipas e Glinka enfrentarão na final, os alemães Jan-Lennard Struff e Yannick Hanfmann, que será rival de João Fonseca, na segunda-feira (15), na primeira rodada do ATP de Halle.
* AFP