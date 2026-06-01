Sesi-Franca vence Pinheiros e larga na frente na final do NBB

A série melhor de cinco que irá apontar o campeão da temporada 2025-2026 do Novo Basquete Brasil teve início, neste domingo (31) e o Sesi-Franca venceu o duelo paulista com o Pinheiros, por 82 a 73.
Em sua primeira final de NBB, o Pinheiros mostrou personalidade para silenciar um lotado Ginásio Pedrocão nos minutos iniciais e chegou a liderar a partida no intervalo (45 a 43), mas encontrou pela frente um Sesi Franca acostumado às decisões e ávido pela conquista de seu quinto título consecutivo.
O time da casa ainda contou com um torcedor que ajudou a entusiasmar o público, o atacante Estêvão, do Chelsea, que é natural de Franca e está de férias na cidade, enquanto se recupera de séria lesão que o deixou fora da Copa do Mundo.
— A nossa energia ficou muito evidente no segundo tempo. O Sloan estava com um volume muito alto no jogo, já tinha tentado cerca de 40 pontos e marcado 20. Os outros jogadores estavam passando até despercebidos. Nós o pressionamos bastante. Foi um trabalho coletivo. A nossa defesa, de maneira geral, esteve muito bem. Isso acabou impulsionando o nosso time e nos permitiu construir uma grande vantagem até o início do quarto período. Depois, tivemos maturidade e sabedoria para administrar o jogo e vencer — avaliou o ala-armador Georginho de Paula, MVP da temporada, que flertou com um triplo-duplo ao terminar o jogo com 12 pontos, 12 rebotes e sete assistências.
O ala-pivô Rafa Mineiro encerrou o jogo com 16 pontos e três rebotes, além de duas assistências, enquanto o armador argentino Nacho Laterza fechou a partida com 11 pontos.
No Pinheiros, o estadunidense David Sloan terminou como cestinha da partida com 23 pontos,
O jogo 2 da série decisiva do NBB está marcado para terça-feira (2), às 20h, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.