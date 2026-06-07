Sesi-Franca é pentacampeão do NBB 

Maior vencedor da história do basquete brasileiro, o Sesi-Franca voltou a mostrar sua força e conquistou o pentacampeonato do NBB, ao vencer o Pinheiros (SP), neste domingo (7), por 85 a 76. Em Ginasio Pedrocão lotado (4.045 pessoas), o time do interior paulista fechou o playoff final em 3 a 1.
Este foi o 16º título brasileiro de Franca, se computadas as cinco conquistas de Taça Brasil e seis de Campeonato Nacional, torneios que antecederam o NBB.
O ala-pivô Lucas Dias foi o cestinha da partida com 22 pontos e comemorou seu sexto título de NBB. Além das cinco vitórias com Franca, ele também venceu em 2017-2018, com o Paulistano.
Autor da cesta que praticamente definiu o título a um minuto e sete segundos do final, quando o Franca fez 78 a 73, o estadunidense David Jackson, 43 anos, marcou 18 pontos e foi fundamental para conquistar seu quinto título pela equipe de Franca.
Eleito o MVP da temporada e das finais, o ala-armador Georginho de Paula teve grande atuação, com 17 pontos, oito assistências e oito rebotes.
No Pinheiros, que pela primeira vez chegou à decisão do NBB, o armador estadunidense David Sloan fez 15 pontos e deu seis assistências. O ala Yan Djalo anotou outros 15 pontos e apanhou sete rebotes.