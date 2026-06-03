Sesi-Franca abre 2 a 0 na final contra o Pinheiros e fica perto de conquistar o penta do NBB

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Lucas Dias e o técnico Helinho Garcia vibram com vitória. Marcos Limonti / DIvulgação/RELANCE/Sesi Franca Basquete

Em um jogo definido na última bola, o Sesi-Franca derrotou o Pinheiros, por 78 a 75, nsta terça-feira (2) e ficou a uma vitória de conquistar o pentacampeonato do Novo Basquete Brasil (NBB).

A equipe de Franca lidera o playoff final, que é disputado em uma melhor de cinco, por 2 a 0, e se vencer o terceiro confronto, na quinta-feira (4), mais uma vez no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, irá comemorar o título.

O jogo

Nacho Laterza vibra após cesta de Franca. Marcos Limonti / DIvulgação/RELANCE/Sesi Franca Basquete

Com uma ótima atuação de Lucas Dias, que marcou 14 pontos, pegou três rebotes e deu duas assistências, o Sesi-Franca liderou o primeiro quarto por 24 a 21.

Invicto como mandante há 21 rodadas, o Pinheiros foi dominado pelos visitantes no segundo período, quando uma sólida defesa francana permitiu apenas sete pontos à equipe da capital. Com mais 21 pontos anotados, Franca foi para o intervalo vencendo por 17 pontos (45 a 28) e com a impressão de que venceria com facilidade.

A reação do Pinheiros teve início no terceiro período. Sob a liderança do jovem armador Cauã Pacheco, 21 anos, o time do técnico Gustavo de Conti fez 17 a 11 e reduziu a distância para 11 (56 a 45).

Mas o último quarto reservaria as maiores emoções. Após passar toda primeira metade da partida sem pontuar e marcar apenas dois, no terceiro período, o armador estadunidense David Sloan fez impressionantes 17 pontos no último quarto e chegou a deixar o Pinheiros à frente (75 a 72) a 51 segundos do final.

Estes instantes finais do confronto foram revestidos de emoção e estratégia, especialmente de Helinho Garcia, comandante de Franca, que fez mudanças certeiras, para virar em 76 a 75, com uma roubada do ala estadunidense Corderro Bennett. que fez a cesta a 9.7 segundos do fim.

O Pinheiros ainda trabalhou a bola e Sloan conseguiu um arremesso, mas a bola tocou o aro e não caiu. Após revisão o cronômetro parou em 0.9 segundo para o final do jogo e Bennett ainda arremessou dois lances livres, para definir o 78 a 75.

Destaques

Com 26 pontos, sete rebotes e cinco assistências, o ala-pivô Lucas Dias foi o grande nome do jogo 2.

A equipe de Franca ainda contou com um duplo-duplo de 11 pontos e 10 rebotes, além de cinco assistências, do ala-armador Georginho de Paula.

O armador argentino Nacho Laterza finalizou com 10 pontos e três assistências e o pivô Cristiano Felício encerrou o jogo com nove pontos e oito rebotes.

No Pinheiros, Cauã Pacheco marcou 21 pontos e deu três assistências, enquanto David Sloan fez 19 pontos, apanhou três rebotes e distribuiu três assistências.