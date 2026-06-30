Serena Williams é eliminada na estreia de Wimbledon por australiana 24 anos mais jovem

O aguardado retorno de Serena Williams às quadras não foi como esperado pelo público. A veterana de 44 anos encarou a jovem australiana Maya Joint, 20, na mítica quadra central do All England Club, em Londres, e acabou eliminada na primeira rodada de Wimbledon, torneio no qual acumula sete de seus 23 títulos de simples em Grand Slam.
Em um jogo longo, que durou duas horas e 22 minutos, Joint venceu os nervos e a lenda que estava do outro lado da rede, com parciais de 6/3, 6/7 (6-8) e 6/3 e avançou para a segunda rodada.
A partida
Sem entrar em quadra, para um jogo de simples, desde o US Open de 2022, Serena Williams começou equilibrando o confronto com Maya Joint, mas acabou cedendo o saque no oitavo game e logo depois perdeu a primeira parcial por 6/3.
A australiana começou melhor o segundo set e quebrou a estadunidense logo de cara, abrindo 2-0. Mas o nervosismo falou alto e ela cedeu o saque em 3-3. O jogo viveu o momento de instabilidade das duas tenistas e com mais quebras, de ambos os lados, o placar chegou a 4 a 4.
Na sequência, elas mantiveram os serviços e foram para o tie-break, onde Maya Joint teve um match point em 6-5 no saque de Williams, que empatou e virou o placar para 8 a 6, vencendo o set e forçando o desempate.
O terceiro set teve o peso do desgaste para Serena, que chegou a conseguir um break em 2-1, mas logo depois perdeu o saque em 2-2 e 2-4, não conseguindo mais voltar para o jogo. O 6 a 3 de Maya Joint veio, após ela desperdiçar um segundo match point, com uma dupla falta. Mas um ace e uma devolução errada de Williams encerraram o jogo.
— Não dormi até 2 horas da manhã pensando no jogo. Minhas pernas não se moviam no aquecimento (por conta do nervosismo). Jogar na quadra central, era um sonho de criança. O Começo foi nervoso, não sei como conseguir me manter bem. Depois, pra fechar (a partida) foi difícil, porque ela (Serena) subiu o nível — disse em quadra, uma incrédula Maya Joint.
Próxima adversária
Na segunda rodada, a australiana vai enfrentar a indonésia Alexandra Eala (32ª), que eliminou a mexicana Renata Zarazúa por 2 a 0 (6/1 e 6/2).
Serena em Wimbledon
Apesar da eliminação em simples, Serena ainda jogará a chave de duplas. Ela e a irmã Venus, 46, enfrentarão a colombiana Camila Osorio e a argentina Solana Sierra, na primeira rodada. A partida deve acontecer na quinta-feira (2), em horário a ser definido pela organização.
Confira outros resultados da 1ª rodada feminina:
- Daria Singur (UCR) 7/5, 6/2 Elina Svitolina (UCR)
- Léolia Jeanjean (FRA) 6/4, 4/6, 7/6 (10-6) Veronika Erjavec (SLO)
- Mariam Bolkvadze (GEO) 6/1, 2/6, 6/4 Ajla Tomljanović (AUS)
- Ashlyn Krueger (EUA) 3/6, 7/6 (7-3), 6/4 Donna Vekić (CRO)
- Emma Navarro (EUA) 4/6, 6/3, 7/5 Paula Badosa (ESP)
- Oksana Selekhmeteva (ESP) 6/1, 7/5 Sinja Kraus (AUT)
- Anna Blinkova (RUS) 6/7 (3-7), 6.4, 6;1 Yuliia Starodubtseva (UCR)
- Marta Kostyuk (UCR) 6/1, 6/2 Nadia Podoroska (ARG)
- Jasmine Paolini (ITA) 0/6, 6/4, 7/5 Robin Montgomery (EUA)
- Kamilla Rakhimova (UZB) 4/6, 6/4, 7/5 Anhelina Kalinina (UCR)
- Maria Sakkari (GRE) 6/3, 6/3 Clara Tauson (DIN)
- Amanda Anisimova (EUA) 6/3, 6/2 Lina Gjorcheska (MAC)
- Sofia Kenin (EUA) 7/6 (7-4), 6/4 Petra Marčinko (CRO)
- Katie Swan (GBR) 64, 6/4 Irina-Camelia Begu (ROM)
- Madison Keys (EUA) 6/7 (5-7), 6/4, 6/3 Kayla Day (EUA)
- Sorana Cîrstea (ROM) 6/1, 7/6 (8-6) Sára Bejlek (CZE)
- Kimberly Birrell (AUS) 6/3, 0/6, 6/2 Alina Korneeva (RUS)
- Camila Osorio (COL) 6/2, 6/1 Simona Waltert (SUI)
- Linda Nosková (CZE) 6/4, 6/3 Ella Seidel (ALE)
- Diana Shnaider (RUS) 7/5, 6/1 Eva Lys (ALE)
- Liudmila Samsonova (RUS) 6/3, 6/3 Polina Kudermetova (UZB)
- Tyra Grant (ITA) 6/4, 6/2 Katie Boulter (GBR)
- Marie Bouzková (CZE) 6/1, 3/6, 6/2 Talia Gibson (AUS)
- Elise Mertens (BEL) 6/2, 6/4 Laura Siegemund (ALE)