Serena Williams é eliminada na estreia de Wimbledon por australiana 24 anos mais jovem

Ler resumo

Serena (E) cumprimenta a incrédula Joint (D), após o jogo. HENRY NICHOLLS / AFP

O aguardado retorno de Serena Williams às quadras não foi como esperado pelo público. A veterana de 44 anos encarou a jovem australiana Maya Joint, 20, na mítica quadra central do All England Club, em Londres, e acabou eliminada na primeira rodada de Wimbledon, torneio no qual acumula sete de seus 23 títulos de simples em Grand Slam.

Em um jogo longo, que durou duas horas e 22 minutos, Joint venceu os nervos e a lenda que estava do outro lado da rede, com parciais de 6/3, 6/7 (6-8) e 6/3 e avançou para a segunda rodada.

A partida

Serena não jogava uma partida de simples desde setembro de 2022. HENRY NICHOLLS / AFP

Sem entrar em quadra, para um jogo de simples, desde o US Open de 2022, Serena Williams começou equilibrando o confronto com Maya Joint, mas acabou cedendo o saque no oitavo game e logo depois perdeu a primeira parcial por 6/3.

A australiana começou melhor o segundo set e quebrou a estadunidense logo de cara, abrindo 2-0. Mas o nervosismo falou alto e ela cedeu o saque em 3-3. O jogo viveu o momento de instabilidade das duas tenistas e com mais quebras, de ambos os lados, o placar chegou a 4 a 4.

Na sequência, elas mantiveram os serviços e foram para o tie-break, onde Maya Joint teve um match point em 6-5 no saque de Williams, que empatou e virou o placar para 8 a 6, vencendo o set e forçando o desempate.

O terceiro set teve o peso do desgaste para Serena, que chegou a conseguir um break em 2-1, mas logo depois perdeu o saque em 2-2 e 2-4, não conseguindo mais voltar para o jogo. O 6 a 3 de Maya Joint veio, após ela desperdiçar um segundo match point, com uma dupla falta. Mas um ace e uma devolução errada de Williams encerraram o jogo.

— Não dormi até 2 horas da manhã pensando no jogo. Minhas pernas não se moviam no aquecimento (por conta do nervosismo). Jogar na quadra central, era um sonho de criança. O Começo foi nervoso, não sei como conseguir me manter bem. Depois, pra fechar (a partida) foi difícil, porque ela (Serena) subiu o nível — disse em quadra, uma incrédula Maya Joint.

Próxima adversária

Joint conquistou a maior vitória da carreira. HENRY NICHOLLS / AFP

Na segunda rodada, a australiana vai enfrentar a indonésia Alexandra Eala (32ª), que eliminou a mexicana Renata Zarazúa por 2 a 0 (6/1 e 6/2).

Serena em Wimbledon

Apesar da eliminação em simples, Serena ainda jogará a chave de duplas. Ela e a irmã Venus, 46, enfrentarão a colombiana Camila Osorio e a argentina Solana Sierra, na primeira rodada. A partida deve acontecer na quinta-feira (2), em horário a ser definido pela organização.

Confira outros resultados da 1ª rodada feminina:

Daria Singur (UCR) 7/5, 6/2 Elina Svitolina (UCR)

Léolia Jeanjean (FRA) 6/4, 4/6, 7/6 (10-6) Veronika Erjavec (SLO)

Mariam Bolkvadze (GEO) 6/1, 2/6, 6/4 Ajla Tomljanović (AUS)

Ashlyn Krueger (EUA) 3/6, 7/6 (7-3), 6/4 Donna Vekić (CRO)

Emma Navarro (EUA) 4/6, 6/3, 7/5 Paula Badosa (ESP)

Oksana Selekhmeteva (ESP) 6/1, 7/5 Sinja Kraus (AUT)

Anna Blinkova (RUS) 6/7 (3-7), 6.4, 6;1 Yuliia Starodubtseva (UCR)

Marta Kostyuk (UCR) 6/1, 6/2 Nadia Podoroska (ARG)

Jasmine Paolini (ITA) 0/6, 6/4, 7/5 Robin Montgomery (EUA)

Kamilla Rakhimova (UZB) 4/6, 6/4, 7/5 Anhelina Kalinina (UCR)

Maria Sakkari (GRE) 6/3, 6/3 Clara Tauson (DIN)

Amanda Anisimova (EUA) 6/3, 6/2 Lina Gjorcheska (MAC)

Sofia Kenin (EUA) 7/6 (7-4), 6/4 Petra Marčinko (CRO)

Katie Swan (GBR) 64, 6/4 Irina-Camelia Begu (ROM)

Madison Keys (EUA) 6/7 (5-7), 6/4, 6/3 Kayla Day (EUA)

Sorana Cîrstea (ROM) 6/1, 7/6 (8-6) Sára Bejlek (CZE)

Kimberly Birrell (AUS) 6/3, 0/6, 6/2 Alina Korneeva (RUS)

Camila Osorio (COL) 6/2, 6/1 Simona Waltert (SUI)

Linda Nosková (CZE) 6/4, 6/3 Ella Seidel (ALE)

Diana Shnaider (RUS) 7/5, 6/1 Eva Lys (ALE)

Liudmila Samsonova (RUS) 6/3, 6/3 Polina Kudermetova (UZB)

Tyra Grant (ITA) 6/4, 6/2 Katie Boulter (GBR)

Marie Bouzková (CZE) 6/1, 3/6, 6/2 Talia Gibson (AUS)

Elise Mertens (BEL) 6/2, 6/4 Laura Siegemund (ALE)