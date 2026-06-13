Serena Williams disputará as duplas com Karolina Muchova no Aberto de Berlim

Serena voltou às quadras após quatros anos ausente. ADRIAN DENNIS / AFP

A estadunidense Serena Williams, que retornou às quadras após quase quatro anos desde o anúncio de sua aposentadoria, jogará ao lado da tcheca Karolina Muchová, número 10 do mundo em simples e 159ª nas duplas, no WTA 500 de Berlim na próxima semana.

O torneio na Alemanha será a sua segunda competição desde que voltou às quadras para disputar a chave de duplas do torneio londrino de Queen's.

— Vamos jogar duplas juntas. Estou muito animada. Nem todos os dias uma atleta desta importância, em quadra mas também no esporte em geral, me pede para jogar duplas com ela. Espero que a gente se divirta — disse Muchová neste sábado (13).

Depois de ter anunciado seu retorno ao circuito, Serena Williams, de 44 anos, venceu em Londres, sua primeira partida ao lado da canadense Victoria Mboko nas duplas.

O último jogo oficial da ex-número 1 do mundo, vencedora de 23 títulos de Grand Slam em simples, havia sido disputado em 2 de setembro de 2022, pela terceira rodada do Aberto dos Estados Unidos, quando perdeu para a australiana Ajla Tomljanovic.

Mboko posteriormente sofreu uma lesão no joelho esquerdo que a obrigou a abandonar a disputa de simples e a se retirar da partida de quartas de final nas duplas.

O torneio de Berlim, que serve como teste geral na grama antes de Wimbledon para as melhores jogadoras do mundo, começa na segunda-feira e, na primeira rodada, Serena e Muchová enfrentarão a neo-zelandesa Erin Routliffe e a mexicana Giuliana Olmos.