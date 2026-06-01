Serena Williams anuncia retorno ao tênis após quase quatro anos

Vencedora de 23 Grand Slams, Serena Williams anunciou seu retorno ao tênis profissional neste segunda-feira (1º). A norte-americana retorna após quase quatro anos afastada das quadras — o último torneio havia sido o US Open de 2022.
Ela já estará em quadra na próxima semana, quando disputará duplas no WTA 500 de Queen's, torneio preparatório para o terceiro Slam da temporada, Wimbledon.
— Queen's Club parece o lugar perfeito para começar este novo capítulo. A grama me proporcionou alguns dos momentos mais significativos da minha carreira, e estou animada para voltar a competir em um dos palcos mais icônicos do esporte — afirmou a norte-americana em comunicado.
Serena retornou ao programa antidoping (necessário para voltar às competições) no ano passado, mas em dezembro negou que estivesse de volta às quadras.
Aos 44 anos, ainda não se sabe quem será sua dupla em Queens. Na semana passada, rumores apontaram que a canadense Victoria Mboko poderia ser sua parceira no retorno.
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