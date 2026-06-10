Serena pode não jogar quartas em Queen's após parceira Mboko abandonar em simples machucada

Victoria Mboko deixou a quadra machucada. ADRIAN DENNIS / AFP

Um dia após voltar em alto estilo às quadras, após quatro anos, a estadunidense Serena Williams corre risco de ter de abandonar o jogo das quartas de final do WTA 500 de Queen's, agendado para esta quinta-feira (11), após ver sua parceira, Victoria Mboko, deixar a quadra machucada em duelo de simples nesta quarta.

Serena foi ovacionada em seu retorno, aos 44 anos, mas fez questão de destacar a atuação da canadense como vital para que a parceria estreasse com vitória em sets diretos. Agora, ela aguarda para ver se a lesão no joelho de Mboko é grave.

Ao tentar buscar uma bola no fundo da quadra diante de Karolína Plíšková, a jovem de 19 anos abriu demais a perna, escorregou na grama e acabou sentindo dores no joelho esquerdo. A canadense tapou o rosto com uma toalha, visivelmente chateada com o problema e chorando, enquanto recebia atendimento ainda na quadra.

No momento da lesão, Mboko perdia por 2/6 e 3/4. Além de participação em duplas parecer improvável, a canadense ainda se torna dúvida para Wimbledon, agendado para começar no fim do mês.