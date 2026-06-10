Senegal fica no 0 a 0 em amistoso contra a Arábia Saudita

O Senegal, primeiro adversário da França na Copa do Mundo de 2026, não passou de um empate em 0 a 0 com a Arábia Saudita, também classificada para o torneio, em um amistoso preparatório realizado nesta terça-feira (9) em San Antonio, no Texas.

A seleção senegalesa, que conquistou a última Copa Africana de Nações em campo na final contra o Marrocos mas teve o título retirado por decisão da Confederação Africana de Futebol (CAF), criou poucas chances de gol em uma partida pouco inspirada.

No primeiro tempo, Krépin Diatta desperdiçou um cruzamento de El Hadji Malick Diouf (36') e na segunda etapa Ismaïla Sarr acertou o travessão com um chute cruzado (73').

Os 'Leões de Teranga' poderiam até ter sofrido um gol se o goleiro Edouard Mendy não tivesse feito duas defesas cruciais (aos 9 e 32 minutos).

Após uma derrota para os Estados Unidos (3 a 2), este desempenho apagado deixa o Senegal em meio a incertezas antes da estreia no Grupo I contra os 'Bleus', marcada para a próxima terça-feira, dia 16 de junho, em East Rutherford, Nova Jersey.

Para piorar a situação, o atacante Nicolas Jackson foi expulso no final da partida após receber dois cartões amarelos em um intervalo de dois minutos, o que pode resultar numa suspensão para a estreia na Copa do Mundo.