Senegal de Mané entra na lista de espera para os 16-avos da Copa

Senegal venceu o Iraque por 5 a 0 nesta sexta-feira (26), no encerramento do Grupo I da Copa do Mundo, e agora aguarda outros resultados para garantir uma vaga entre os melhores terceiros colocados e avançar à fase de 16-avos de final.

Os 'Leões de Teranga', comandados por Sadio Mané, venceram a equipe mais fraca do grupo em Toronto com gols de Habib Diarra (4'), Ismaïla Sarr (56'), Pape Gueye (59' e 72') e Iliman Ndiaye (82').

Atrás da França e da Noruega na chave, com três pontos, os senegaleses terão de aguardar os resultados das partidas restantes da fase de grupos para saber se avançam para o mata-mata do Mundial.

A seleção de Senegal resolveu rapidamente o duelo decisivo, no qual não contou com o seu goleiro titular, Edouard Mendy, que ficou fora por lesão.

Após o primeiro gol, os africanos foram beneficiados com a expulsão do iraquiano Rebin Sulaka aos 13 minutos.

A possível classificação aos 16-avos de final seria uma vitória para uma equipe que perdeu nos tribunais o último título da Copa Africana de Nações, concedido ao Marrocos.

E especialmente para Mané, que perdeu a Copa do Mundo do Catar 2022 devido a uma lesão. Na Rússia 2018, o ex-jogador de Liverpool e Bayern de Munique não conseguiu levar sua equipe além da fase de grupos.

Escalações:

Senegal: Mory Diaw - Abdoulaye Seck (Pathé Ciss 58'), Ismail Jakobs, Krepin Diatta, Moussa Niakhate - Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara (Nicolas Jackson 57'), Habib Diarra (Pape Gueye 57')- Sadio Mane, Ismaila Sarr (Assane Diao 81'), Ibrahim Mbaye (Iliman Ndiaye 57').

Técnico: Pape Thiaw.

Iraque: Ahmed Basil (Jalal Hassan 46') - Rebin Sulaka, Akam Hashim, Mechas Doski, Frans Putros - Ibrahim Bayesh, Zidane Iqbal (Kevin Yakob 68'), Amir Alammari - Ali Jasim (Ahmed Maknzi 58'), Ahmed Qasem (Manaf Younis 16'), Ali Al-hamadi (Ali Yousif 58').

Técnico: Graham Arnold.