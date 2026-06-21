Sem brasileiros no pódio, australiana e japonês dominam a Copa do Mundo de skate

Rayssa votou após se recuperar de fratura. CBSK / Divulgação

Acostumado a frequentar o pódio das principais competições internacionais de skate, o Brasil ficou de fora do pódio feminino e masculino da Copa do Mundo de street, encerrada neste domingo (21), em Roma, na Itália.

De volta às pistas após três meses de recuperação de uma fratura óssea no joelho direito, Rayssa Leal cometeu alguns erros e terminou em quinto lugar.

A brasileira somou 142.55 pontos e ficou a 10.23 da chinesa Chenci Cui, que levou o bronze.

Com uma atuação impecável, a australiana Chloe Covell levou o título. No final, ela somou 177.01 contra 155,15 da japonesa Yumeka Oda, vice-campeã.

Dois brasileiros na final masculina

Giovanni Vianna (E) e Wallace Gabriel (D) disputram a final. CBSK / Divulgação

A final masculina em Roma teve dois brasileiros. O melhor desempenho foi de Wallace Gabriel, que fez 160.83 e finalizou na quinta posição.

Já Giovanni Vianna ficou em oitavo, com 82.13 de somatório de voltas e manobras.

O campeão foi o japonês Sora Shirai, que conquistou 177.92 contra 172.19 e 168.81 dos compatriotas Kairi Netsuke e Toa Sasaki, que ficaram com prata e bronze, respectivamente.

Confira o resultado final:

Feminino

1 - Chloe Covell (AUS) - 177.01

2 -Yumeka Oda (JAP) - 155.15

3 - Chenxi Cui (CHN) - 152.78

4 - Paige Heun (EUA) - 150.43

5 - Rayssa Leal (BRA) - 142.55

6 - Jiyul Shin (COR) - 126.89

7 - Mei Ozeki (JAP) - 68.11

8 - Coco Yoshizawa (JAP) - 42.34

Masculino