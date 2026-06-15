Sem a Itália na Copa, Fabio Cannavaro comanda o enigmático Uzbequistão

Enquanto a Itália ficou de fora da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva, Fabio Cannavaro, capitão da 'Squadra Azzurra' que triunfou no Mundial da Alemanha em 2006, conta as horas para sua estreia na Copa do Mundo de 2026 como técnico da enigmática seleção do Uzbequistão.

Duas décadas após aquela temporada gloriosa de 2006, quando ergueu o troféu da Copa do Mundo da Fifa em Berlim e conquistou a Bola de Ouro, Cannavaro comandará os 'Lobos Brancos' do Uzbequistão em sua primeira participação na história do Mundial.

'Il Capitano' nunca disputou uma partida oficial no Estádio Azteca, mas, na quarta-feira (17), fará sua estreia como técnico em Copas do Mundo nesse palco lendário, quando sua equipe do Uzbequistão enfrentar a Colômbia na partida de abertura do Grupo K.

Aos 52 anos, o ex-galáctico está pronto para uma "estreia histórica" no "gramado mais icônico da Copa do Mundo".

Cannavaro iniciou sua carreira como treinador em 2014, longe da Itália. Foi na China, pelo Guangzhou Evergrande. Ele também trabalhou como técnico na Arábia Saudita, Itália e Croácia.

A oportunidade de comandar o Uzbequistão surgiu apenas em outubro do ano passado. Quando ele assumiu o cargo, os 'Lobos Brancos' já haviam se classificado para a Copa do Mundo, tendo garantido a vaga em junho de 2025 sob o comando do então técnico Timur Kapdze.

Após assinar um contrato de dois anos com a Federação de Futebol do Uzbequistão, o italiano escolheu a capital, Tashkent, como sua base de operações para desenvolver um plano de trabalho voltado, entre outras coisas, a incutir "a ética de trabalho do futebol europeu".

Ele estreou com uma derrota por 2 a 1 para o Uruguai, em outubro de 2025. Marcelo Bielsa, técnico da 'Celeste', observou que a equipe de Cannavaro jogou de forma "organizada e aplicada", mostrando-se "muito consistente na manutenção do ritmo da partida".

Cannavaro chegou à Copa do Mundo da América do Norte tendo comandado o Uzbequistão em apenas oito amistosos. Seu retrospecto é de duas vitórias, três empates e três derrotas.

- Colômbia e Portugal, timaços -

Além da Colômbia, o Uzbequistão enfrentará Portugal e a República Democrática do Congo na primeira fase da Copa do Mundo.

"É um grupo difícil", resumiu Cannavaro. "É complicado porque temos a Colômbia e um timaço como Portugal".

No atual ranking da Fifa, o Uzbequistão ocupa a 51ª posição, atrás de Portugal (5º) e Colômbia (14º).

"Há muita diferença", reconheceu Cannavaro.

A República Democrática do Congo (46ª) também está melhor posicionada no ranking do que os 'Lobos' uzbeques.

Cannavaro vê com respeito o fato de vários jogadores da seleção congolesa atuarem na Ligue 1 francesa e na Premier League inglesa.

Adotando uma postura otimista, o técnico napolitano acredita que, "durante a Copa do Mundo, não se pode dizer que uma equipe é mais forte do que a outra".

Ao chegar aos Estados Unidos, Cannavaro negou relatos de que a delegação uzbeque teria sido submetida a procedimentos de imigração ofensivos. "Não houve escândalo nem tratamento indigno", garantiu.

- "Nada a perder" -

Localizado na Ásia Central, o Uzbequistão é um país de 38 milhões de habitantes que jamais participou de uma Copa do Mundo de futebol. Também nunca conquistou o campeonato de sua confederação.

"Somos uma federação pequena", disse Cannavaro no dia do sorteio do Mundial. "É a primeira vez que chegamos à Copa do Mundo. Será uma experiência importante para nós".

Cannavaro vê os 'Lobos' uzbeques como "jogadores com grande ambição", afirmando que "eles querem aprender, evoluir e trabalhar duro".

Entre os destaques da lista de 26 convocados para a Copa do Mundo, selecionada pelo técnico italiano, estão o zagueiro Abdukodir Khusanov, o meio-campista Otabek Shukurov e o atacante Eldor Shomurodov.

Khusanov, de 22 anos, é o primeiro jogador uzbeque a atuar na Premier League inglesa. O zagueiro foi contratado por Pep Guardiola para o Manchester City.

Shukurov, jogador da seleção desde 2016, é um dos uzbeques mais experientes. Ele tem 29 anos e é apelidado de 'O Professor' por orquestrar o ataque. Atualmente, defende o Baniyas, dos Emirados Árabes Unidos.

Shomurodov é uma lenda viva. Ele é o maior artilheiro da história da seleção do Uzbequistão, com 44 gols desde sua estreia em 2015. O jogador pertence à Roma, mas atuou por empréstimo no turco Basaksehir. Ele tem 30 anos.

Cannavaro sabe que, para deixar sua marca na primeira Copa do Mundo, os uzbeques precisam "jogar como um time". Enfrentar de igual para igual os talentos individuais da Colômbia e de Portugal "seria complicado".

O italiano disse aos seus 26 'Lobos' para jogarem a Copa do Mundo "sem medo". Afinal, como estreantes enigmáticos, "não temos nada a perder".