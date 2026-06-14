Seleção masculina reage após estar 2 a 0 atrás e derrota Argentina na Liga das Nações de Vôlei

A seleção brasileira masculina de vôlei mostrou poder de reação e venceu de virada o clássico sul-americano diante da Argentina por 3 a 2 (18/25, 24/26, 25/19, 25/23 e 15/9), neste domingo, em Brasília. O time do técnico Bernardinho encerrou a primeira semana da Liga das Nações de vôlei com 100% de aproveitamento e derrotou, além dos argentinos, Irã, Bélgica e Sérvia.

O ponta argentino Vicentin foi o maior pontuador da partida com 24 pontos. Pelo Brasil, os destaques foram Judson, com 15 pontos, e Honorato, com 13. Os reservas do Brasil, como Arthur Bento e Bryan, também tiveram papel importante na virada.

Pelo terceiro ano consecutivo, o Brasil recebeu jogos da primeira fase da Liga das Nações. A seleção masculina volta à quadra no dia 24 de junho para enfrentar a Ucrânia, em Ljubljana, na Eslovênia. A fase final desta edição acontece de 29 de julho a 2 de agosto, em Ningbo, na China, com os oito melhores times.

Os argentinos começaram melhor o jogo deste domingo e comandaram o placar no primeiro set desde o início. Os anfitriões erraram muito e cederam 11 pontos deste modo ao rivais, que fecharam em 25/18 em pouco menos de 30 minutos. A Argentina cometeu apenas 4 erros, todos no saque.

O Brasil começou o segundo set mais atento, mas voltou a cometer erros frequentes. Além disso, o bloqueio não funcionava e era superado pelos argentinos, que voltaram a comandar o placar. O Brasil conseguiu a virada no 15 a 14. Os times foram se alternando na liderança, quando a Argentina abriu uma pequena vantagem no final. Os visitantes desperdiçaram as primeiras chances de fechar a parcial no 24 a 22, mas depois confirmaram o 2 a 0 com 26/24.

A reação brasileira começou no terceiro set, quando o time se soltou mais e passou a apresentar mais volume de jogo. Os saques da equipe começaram a ser mais efetivos e o bloqueio passou a incomodar os rivais. O Brasil ficou à frente do placar e conseguiu seu primeiro set com 25/19.

No quarto set, a seleção apresentou momentos de falta de concentração e viu os rivais abrirem 10 a 5. Bernardinho começou a colocar alguns reservas em quadra. O time esboçou uma reação e encurtou a desvantagem. Com um ace de Bryan, o Brasil empatou em 20 a 20 e com um bloqueio em Vicentin virou para 22 a 21. O Brasil forçou o tie break ao fechar o set em 25/23.