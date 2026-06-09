Seleção iraniana viajará para os EUA na véspera de sua primeira partida

A seleção iraniana de futebol, que está concentrada no México para a Copa do Mundo de 2026, viajará para os Estados Unidos um dia antes de sua estreia contra a Nova Zelândia, anunciou um porta-voz da Federação Iraniana de Futebol.

"A delegação viajará para os Estados Unidos em um voo fretado. A equipe chegará à cidade anfitriã (Los Angeles) um dia antes da partida contra a Nova Zelândia e, para os dois jogos seguintes, chegaremos dois dias antes do início", afirmou Mehdi Alavi, porta-voz da Federação Iraniana de Futebol.

Após incertezas sobre a participação dos jogadores devido ao conflito no Oriente Médio, eles finalmente obtiveram seus vistos, embora o mesmo não tenha acontecido com alguns responsáveis da equipe.

No domingo, a seleção iraniana chegou à sua base em Tijuana, no norte do México, que sedia a Copa do Mundo juntamente com os Estados Unidos e o Canadá.

O Irã tem sua estreia na Copa do Mundo marcada para 15 de junho contra a Nova Zelândia, em Los Angeles, antes de enfrentar a Bélgica (no dia 21, também em Los Angeles) e o Egito (no dia 26, em Seattle).