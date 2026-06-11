Seleção francesa chega a Boston para disputa da Copa do Mundo

A apenas seis dias de sua estreia na Copa do Mundo de 2026 contra o Senegal, a seleção francesa e sua comissão técnica chegaram nesta quarta-feira (10) a Boston onde ficarão concentradas para a disputa do torneio.

O avião com os 'Bleus' pousou na pista do Aeroporto Logan, em Boston, por volta das 16h no horário local (17h de Brasília), após decolarem de Le Bourget por volta das 9h (de Brasília).

Agora, o ritmo será intenso para os jogadores comandados pelo técnico Didier Deschamps. Eles têm menos de uma semana para se adaptar ao calor da Costa Leste antes de enfrentar o Senegal na terça-feira, em East Rutherford, Nova Jersey, na partida de estreia em um torneio no qual figuram como fortes candidatos ao título.

Na sequência, enfrentarão o Iraque em 22 de junho, na Filadélfia, e depois a Noruega no dia 26 de junho, em Foxborough, Massachusetts, encerrando assim a primeira fase no Grupo I.

Após o desembarque, liderado por Deschamps e seus auxiliares, a delegação francesa passou pelos trâmites alfandegários antes de embarcar em dois ônibus escoltados por várias viaturas de segurança.

Em seguida, se dirigiram ao Hotel Four Seasons, no centro da cidade, que servirá como sua base durante o torneio. A expectativa é permanecer lá o maior tempo possível, visando chegar à final em 19 de julho, no MetLife Stadium, em East Rutherford, onde esperam conquistar o tricampeonato mundial (após os títulos de 1998 e 2018).

Cerca de cem torcedores os aguardavam do lado de fora do local, que eles já haviam visitado em março, durante sua turnê pelos Estados Unidos.

"É uma recepção muito calorosa. É ótimo e realmente nos deixa ansiosos para começar. Se for assim todas as vezes e em todos os estádios, será bom para nós", disse Adrien Rabiot, apreciando a recepção, apesar do 'jet lag'.

"O voo foi muito tranquilo. Já estamos um pouco familiarizados com a rotina, já que estivemos aqui há alguns meses", observou Aurélien Tchouaméni.

Horas antes da chegada, a polícia local já havia começado a isolar as ruas adjacentes ao hotel e a instalar barreiras de segurança, segundo jornalistas da AFP.

- Delegação de cerca de 60 pessoas -

A seleção francesa garantiu o uso exclusivo deste hotel de luxo cinco estrelas, de tijolos aparentes, situado bem em frente ao Common Park, no coração da metrópole de Massachusetts. Apenas o último andar do edifício de nove andares permanecerá acessível a alguns moradores fixos.

A delegação é composta por cerca de sessenta pessoas no total, incluindo 26 jogadores, 21 membros da comissão técnica e cerca de quinze funcionários de diversos departamentos da Federação Francesa de Futebol (FFF), segundo uma fonte próxima à organização.

Oito membros da delegação da FFF, incluindo quatro profissionais de apoio (um responsável por equipamentos, um chef de cozinha, um fisioterapeuta e um analista de vídeo), já estão no local desde sábado. Eles estão preparando a base e o centro de treinamento na Universidade Bentley, em Waltham, Massachusetts, situada a aproximadamente 17 km de Boston.

Um típico campus americano, a Bentley conta com diversas instalações esportivas que atendem a 24 modalidades. Entre elas, destacam-se uma pista de gelo e campos para beisebol, futebol americano e, naturalmente, o 'soccer'. A FIFA reservou os campos de futebol para os treinos pré-jogo das equipes que disputarão as sete partidas da Copa do Mundo programadas para o Gillette Stadium, em Foxborough, incluindo o terceiro jogo da França, contra a Noruega. É o cenário ideal para os 'Bleus' lutarem pela terceira estrela.