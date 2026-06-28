Seleção feminina de vôlei perde Tainara e Gabi na Liga das Nações

Tainara era titular da equipe brasileira na Liga. Volleyball World / Divulgação

A seleção brasileira feminina de vôlei terá dois desfalques imprtantes para a sequência da Liga das Nações.

Vice-líder do torneio, com sete vitórias em oito jogos, a equipe comandada por José Roberto Guimarães não contará com a oposta Tainara, até o final do torneio, e com a ponteira Gabi, na terceira etapa, que começa no dia 8 de julho, em Osaka, no Japão.

Segundo a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), "Tainara sofreu uma lesão no tendão quadriciptal do joelho direito, na última sexta-feira (26), durante um treinamento. A contusão foi confirmada com o resultado de um exame de imagem realizado no sábado".

A CB ainda informou que a "jogadora já iniciou o tratamento fisioterapêutico e não vai disputar o restante da Liga das Nações".

Gabi

Gabi é capitã da equipe. Luiza Moraes / Divulgação/COB

Outro desfalque será a ponteira e capitã Gabi, que permanece com um desconforto na região lombar e não vai participar da etapa japonesa.

De acordo com a CBV, o desconforto não tem relação com a lesão que Gabi teve na costela durante a temporada de clubes na Europa.

A participação da ponteira no restante do torneio ainda é incerta.