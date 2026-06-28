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Desfalques de peso
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Seleção feminina de vôlei perde Tainara e Gabi na Liga das Nações

Tainara está fora do torneio por lesão no joelho; Gabi será desfalque na etapa de Osaka, Japão

André Silva

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