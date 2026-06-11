Seleção do Irã faz seu primeiro treino aberto à imprensa

A seleção iraniana, cuja participação no torneio é afetada pelas tensões decorrentes do conflito com os Estados Unidos, abriu brevemente seu treino à imprensa pela primeira vez nesta quinta-feira (11) em Tijuana, onde a equipe estabeleceu seu campo base para a competição.

Devido à recusa dos EUA em conceder vistos a cerca de 15 membros da comissão técnica para as partidas programadas em solo americano, a seleção persa compartilhou pouquíssimas informações desde sua chegada a Tijuana, no norte do México, no domingo.

O 'Team Melli' concedeu 15 minutos aos jornalistas nesta quinta-feira, abrindo suas portas às câmeras pela primeira vez, para filmar o aquecimento de metade do elenco. Apenas 12 dos 26 jogadores convocados estavam em campo.

Uma ausência notável foi a do atacante Mehdi Taremi.

Vestindo camisas verdes, os jogadores correram pelo campo. Em seguida, realizaram exercícios de alongamento e fortalecimento abdominal em colchonetes de espuma.

O Irã disputará sua primeira partida na segunda-feira, em Los Angeles, contra a Nova Zelândia.

Um representante da equipe confirmou à AFP que a delegação tem chegada prevista aos Estados Unidos para domingo e passará a noite anterior à partida no país.

O embaixador do Irã no México havia declarado, na semana passada, que a equipe só teria permissão para entrar em território americano no dia dos jogos e teria de fazer uma viagem de ida e volta no mesmo dia, cenário que, ao que tudo indica, não se concretizará.

O 'Team Melli' estreia na Copa do Mundo, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá, após um período de preparação particularmente conturbado.

A guerra iniciada no final de fevereiro pelos Estados Unidos e por Israel afetou o campeonato iraniano, onde atuam muitos dos jogadores da seleção do país.

Teerã manteve a participação da equipe na Copa do Mundo em dúvida até o último instante.

Na reta final, a seleção iraniana teve de estabelecer sua base em Tijuana, cidade mexicana na fronteira com a Califórnia, em vez de Tucson, no Arizona, local onde a chegada estava originalmente planejada.