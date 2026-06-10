Seleção da RDC 'seguiu' as recomendações contra o ebola, diz ministro à AFP

A seleção de futebol da República Democrática do Congo "seguiu" as recomendações sanitárias relacionadas à epidemia de ebola para garantir a participação da equipe na Copa do Mundo de 2026, informou o ministro do Esporte do país à AFP nesta quarta-feira (10).

Os "Leopardos", que tinham um treino agendado em Kinshasa, acabaram cancelando a viagem "em um esforço para cumprir todas as recomendações sanitárias", disse Didier Budimbu Ntubuanga, ministro do Esporte da RDC.

Na terça-feira, a equipe disputou um amistoso contra o Chile (derrota por 2 a 1) em Orleans, na França, uma partida originalmente marcada para ocorrer em La Línea de la Concepción, no sul da Espanha.

No entanto, o prefeito da cidade, Juan Franco, proibiu a realização do jogo na última terça-feira devido a preocupações com o surto de ebola na nação africana. O prefeito também alegou a falta de garantias sanitárias suficientes.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou uma emergência de saúde internacional, com mais de 500 casos confirmados e dezenas de mortes.

"Não entendemos o motivo" desse cancelamento, explica Didier Budimbu Ntubuanga, observando que os jogadores selecionados "não atuam em equipes congolesas".

O ministro do Esporte da RDC declarou estar "confiante" de que a seleção nacional não enfrentaria problemas administrativos ao chegar aos Estados Unidos. Ele ressaltou que os membros da comissão técnica sediados em Kinshasa "já receberam seus vistos".

Os "Leopardos", sorteados para o Grupo K da Copa do Mundo, iniciarão sua campanha na quarta-feira, 17 de junho, contra Portugal (às 14h00 no horário de Brasília), em Houston, no Texas.