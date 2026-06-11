Seleção da RD Congo é autorizada a entrar nos EUA para Copa do Mundo, diz jogador à AFP

A seleção de futebol da República Democrática do Congo, cuja preparação foi afetada pelo surto de ebola no país, recebeu permissão para entrar nos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de 2026, confirmou um jogador da equipe a um jornalista da AFP nesta quinta-feira (11).

A delegação dos 'Leopardos', para a qual as autoridades dos EUA haviam exigido um período de isolamento de 21 dias em uma "bolha sanitária" na Bélgica antes do torneio, desembarcou em Houston por volta das 14h30, no horário local (16h30 de Brasília), em um voo vindo de Paris.

Eles conseguiram deixar o aeroporto uma hora depois "sem problemas", segundo o lateral-direito Aaron Wan-Bissaka, que falou com um repórter da AFP no local.

"Todos conseguiram passar. A entrada não foi negada a ninguém", acrescentou o jogador do West Ham, da Inglaterra.

A seleção africana havia perdido por 2 a 1 para o Chile na terça-feira, em Orléans, na França, em seu último amistoso de preparação para a Copa do Mundo, realizado com portões fechados.

Essa partida estava originalmente programada para ocorrer em La Línea de la Concepción, mas o prefeito dessa cidade do sul da Espanha havia proibido o jogo devido a receios em relação à epidemia de ebola que afetava o país da África Central.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu um alerta sanitário internacional. O órgão registrou mais de 500 casos confirmados e dezenas de mortes.

Apesar da preocupação, dirigentes do futebol congolês ressaltam que nenhum dos jogadores da seleção reside no país.

Inicialmente, estava previsto um período de treinamentos em Kinshasa, mas a viagem acabou sendo cancelada "em um esforço para cumprir todas as recomendações sanitárias", disse à AFP Didier Budimbu Ntubuanga, ministro dos Esportes da República Democrática do Congo.

Esse político havia manifestado anteriormente a confiança de que a equipe não enfrentaria problemas administrativos ao chegar aos EUA, observando que os membros da comissão técnica residentes em Kinshasa já haviam obtido seus vistos antes da viagem.

A República Democrática do Congo, que garantiu a classificação ao derrotar a Jamaica em uma repescagem intercontinental, iniciará sua campanha na Copa do Mundo de 2026 no dia 17 de junho, contra Portugal, em Houston, antes de enfrentar a Colômbia e o Uzbequistão.

Sua única participação anterior em Copas do Mundo ocorreu na edição de 1974, na Alemanha Ocidental, época em que o país se chamava Zaire.