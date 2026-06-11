Seleção brasileira masculina de vôlei vence o Irã na estreia da Liga das Nações

A seleção brasileira masculina de vôlei começou com vitória na Liga das Nações. Nesta quarta-feira (10), na Arena Nílson Nélson, em Brasília, a equipe do técnico Bernardinho derrotou o Irã por 3 a 1, com parciais de 25/21, 23/25, 25/15 e 25/23, em uma hora e 53 minutos.
O time que iniciou o confronto teve o levantador Fernando Cachopa, os ponteiros Lucarelli e Adriano, os centrais Flávio e Matheus Pinta e o oposto Darlan, além do líbero Maique.
Nos dois sets iniciais, o Irã conseguiu dar trabalho. Com bom saque e ótimos ataques do oposto Hajipour, a seleção asiática liderou boa parte das parciais, permitindo a virada brasileira no primeiro e, conseguindo sair de 22-23 para vencer o segundo set.
O terceiro foi de domínio absoluto do Brasil. A seleção iraniana voltou a jogar bem e liderou o quarto set até o 22-20, quando o saque e a defesa brasileiros fizeram a diferença, para Darlan marcar os dois últimos pontos e fechar em 25 a 23.
Além dos titulares, Bernardinho ainda utilizou o levantador Matheus Brasília, o oposto Bryan e os ponteiros Honorato e Douglas Souza.
Destaques
A seleção brasileira terminou a partida com 11 pontos de bloqueio contra quatro e seis aces contra três dos iranianos.
Darlan anotou 18 vezes e foi o maior pontuador da partida. Lucarelli, com 14, e Adriano, com 13, foram outros destaques brasileiros.
No Irã, Hajipour terminou com 17 ponots.
Próxima rodada
O Brasil volta à quadra nesta quinta-feira (11), às 20h, diante da Bélgica, que estreou vencendo a Bulgária por 3 a 1 (20/25, 26/24, 26/24 e 25/23). Já as iranianos vão encarar os búlgaros, às 16horas e 30 minutos.