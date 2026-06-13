Seleção brasileira masculina de vôlei vence a Sérvia e segue na liderança da Liga das Nações

A seleção brasileira masculina de vôlei segue com 100% de aproveitamento na Liga das Nações. Neste sábado (13), em Brasília, diante de 6.977 torcedores, o time comandado por Bernardinho fez por 3 a 0 na Sérvia, com parciais de 25/22, 25/18, 25/22.
Com três vitórias, o Brasil divide a primeira colocação com Japão e Eslovênia e leva vantagem nos critérios de desempate.
O time que iniciou o confronto teve o levantador Fernando Cachopa, os ponteiros Honorato e Douglas Souza, os centrais Flávio e Judson e o oposto Darlan, além do líbero Maique.
Judson foi o maior pontuador da partida com 13 acertos, oito deles anotados no segundo set. Douglas Souza e Darlan marcaram 10 vezes, cada.
Pela Sérvia, o ponteiro Nikola Brborić foi o único a atingir dois dígitos, com 11 pontos marcados.
O Brasil voltará à quadra no domingo (14), às 18h, contra a Argentina.