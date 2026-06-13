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Seleção brasileira masculina de vôlei vence a Sérvia e segue na liderança da Liga das Nações

Com três vitórias, Brasil lidera a competição ao lado de Japão e Eslovênia e tem vantagem nos critérios de desempate.

André Silva

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