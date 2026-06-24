Com derrota para a Ucrânia, seleção brasileira masculina de volêi perde 100% de aproveitamento na Liga das Nações

A invencibilidade da seleção brasileira masculina de vôlei na Liga das Nações foi encerrada, nesta quarta-feira (24), com uma surpreendente derrota para a Ucrânia, por 3 sets a 1, parciais de 29/27, 22/25, 25/22 e 25/21, após duas horas e sete minutos de jogo.
O Brasil era o líder do torneio, após vencer os quatro primeiros jogos da semana de abertura em Brasília. Nesta quarta, em Ljubljana, na Eslovênia, o time comandado por Bernardinho cometeu diversos erros e sofreu com o poderoso bloqueio ucraniano, que marcou 10 pontos contra apenas cinco dos brasileiros.
Com 19 acertos, o ponteiro Oleh Plotnytskyi foi o grande nome da equipe europeia dirigida pelo argentino Raúl Lozano.
Já o oposto Vasyl Typchii contribuiu com 17 pontos, dois a mais que o central Illia Kovalov. O central Yurii Semeniuk fechou o jogo com 10 pontos, sendo quatro deles no bloqueio.
Pelo Brasil, o oposto Darlan, que completou 24 anos nesta quarta, anotou impressionantes 26 pontos, mas insuficientes para dar confornto ao time que sofreu com os 32 erros cometidos.
A seleção brasileira voltará à quadra na sexta-feira (26), às 15h (de Brasília) para enfrentar a Itália, que hoje foi surpreendida pela Bulgária, que fez 3 a 2 (18/25, 25/20, 25/23, 19/25 e 15/9) e impôs aos italianos a segunda derrota em cinco rodadas.
O Japão fez 3 a 1 (25/17, 25/15, 22/25 e 25/16) sobre a Sérvia e assumiu a liderança. Os japoneses são os únicos invictos na competição.