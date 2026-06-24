Esportes

Na Eslovênia
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Com derrota para a Ucrânia, seleção brasileira masculina de volêi perde 100% de aproveitamento na Liga das Nações

Brasil cometeu 32 erros e marcou apenas cinco pontos de bloqueio na partida vencida pela seleção europeia por 3 sets a 1

André Silva

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