Seleção brasileira masculina de vôlei derrota Irã na estreia da Liga das Nações

Campeã em 2021, a seleção brasileira masculina de vôlei começou sua caminhada em busca do segundo título na Liga das Nações, nesta quarta-feira, na Arena Nilson Nelson, em Brasília, com vitória, por 3 sets a 1 (25/21, 23/25, 25/15 e 25/23), sobre o Irã. O técnico Bernardinho escalou a equipe titular com Darlan, Flávio, Adriano, Lucarelli, Pinta e Cachopa. Maique foi o líbero.

O Brasil volta à quadra nesta quinta-feira, quando terá como rival a Bélgica, às 20 horas. Na sexta, o time de Bernardinho folga e joga no sábado, 11 horas, contra a Sérvia. O encerramento desta primeira semana será no domingo, frente à Argentina, às 18 horas.

O JOGO

Muito forte fisicamente, o Irã começou equilibrando a partida no primeiro set. Enquanto os iranianos erravam no saque, o time nacional perdeu contra-ataques.

Com duas falhas no ataque, o Brasil viu o Irã abrir 15/13. Mas um forte ataque de Pinta e uma bela defesa de Lucarelli levaram o Brasil ao empate em 17 pontos.

Um bloqueio duplo de Flávio e Darlan propiciou mais um empate para o Brasil, desta vez em 21 pontos. Bela defesa de Cachopa e bloqueio de Flávio e o Brasil chegou a 23/21.

Os quatro pontos seguidos do Brasil desequilibraram o Irã emocionalmente. O Brasil aproveitou e fechou em 25/21.

O segundo set começou com o Irã impondo muita velocidade para abrir 6/4 e 10/8. Chegou a 15/11, mas viu o Brasil reagir para igualar em 17 pontos, com destaque para a passagem de Honorato pelo saque. Um erro de Bryan no ataque ajudou o Irã a abrir 20/18. No final do set, o Brasil reequilibrou o jogo, teve 23/22, sofreu a virada em 25/23.

O Brasil começou bem no saque no terceiro set e conseguiu pela primeira vez iniciar uma parcial em vantagem: 8/5. Com o mesmo ritmo, a seleção aproveitou os contra-ataques para alcançar 16/8.

Com boa defesa e erros do Irã no saque, o Brasil manteve a vantagem em 22/14. No final, os iranianos falharam na recepção e o Brasil fechou em 25/15.

O equilíbrio continuou no quarto set, com o Irã na frente até 9/7. Mas o Brasil passou a errar muito, o que fez Bernardinho pedir tempo, com o placar em 17/12. Brasil reagiu e diminuiu para 19/17. Com Adriano no saque veio o empate em 20 pontos. No final, Darlan foi o destaque com dois pontos para decretar a vitória do Brasil em 25/23.

O TORNEIO

A Liga das Nações Masculina será realizada até 3 de agosto. As 18 seleções participantes vão disputar a etapa classificatória e depois a fase eliminatória a partir das quartas de final.