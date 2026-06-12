Seleção brasileira masculina de vôlei derrota a Bélgica e se mantém 100% na Liga das Nações

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Lucarelli encara o bloqueio belga. Volleyball World / Divulgação

A seleção brasileira masculina de vôlei manteve o 100% de aproveitamento na Liga das Nações, ao vencer a Bélgica por 3 sets a 1, nesta quinta-feira (11), em Brasília, com parciais de 25/19, 23/25, 25/15 e 25/20. Com isso, o time do técnico Bernardinho obteve a segunda vitória consecutiva (venceu o Irã na estreia também por 3 sets a 1).

O Brasil folga nesta sexta e volta à quadra no sábado (13), às 11h, quando terá como rival a Sérvia. O encerramento desta primeira semana será no domingo (14), frente à Argentina, às 18h.

Bernardinho escalou os titulares com uma alteração com relação ao time que derrotou o Irã na primeira rodada. O meio de rede Judson substituiu Matheus Pinta. Os outros foram os ponteiros Lucarelli e Adriano, o central Flávio, o oposto Darlan e o levantador Fernanco Cachopa. Maique foi o líbero.

O jogo

Judson foi novidade entre os titulares. Volleyball World / Divulgação

Com três pontos de ataque de Darlan, o Brasil abriu 9-6 no início do jogo. O time nacional manteve bom ritmo, com destaque para Lucarelli, Flávio e Judson para chegar a 14-10.

Com jogadas rápidas de meio de rede, a Bélgica equilibrou a partida, mas não conseguiu diminuir a vantagem brasileira, que chegou a 20-13.

A Bélgica contou com boa atuação do ponteiro Pierre Perin, mas não repetiu o bom desempenho no saque. O Brasil, com boa variação de jogadas, aproveitou para fechar o set em 25/19, após 24 minutos.

O segundo set também começou equilibrado. Lucarelli, pelo Brasil, e Seppe Rotty, pela Bélgica, foram os destaques. O Brasil abriu 8-6.

Com um bloqueio simples de Perin em Darlan, o jogo ficou empatado em nove pontos, mas os belgas erraram no ataque e o Brasil chegou a 11-9. A seleção brasileira devolveu os erros e o placar voltou a ficar empatado: 11 a 11.

A Bélgica abriu 14-11 com três ótimos saques de Perin. O Brasil buscou o empate, com erros belgas. A disputa foi intensa, mas um bloqueio sofrido por Flávio colocou a Bélgica em vantagem: 21-18.

O bloqueio do Brasil funcionou duas vezes no final do set, mas os belgas fecharam a parcial com 25 a 23, após 36 minutos, com mais um ponto de Ferre Reggers, um dos principais jogadores da seleção europeia, que estava apagado no jogo.

O terceiro set não fugiu à regra e teve grande disputa com o Brasil na liderança do placar em 9-7. Pontos de Adriano e Darlan (saque), o Brasil chegou a 13-8.

O jogo perdeu ritmo com vários erros de saque, principalmente do lado belga. O Brasil abriu para 20-12 e administrou até fechar em 25 a 15.

As equipes vieram para o quarto set apostando tudo no saque. Com isso, muitos erros aconteceram, mas vários pontos foram conquistados: 6-6.

O bom trabalho defensivo levou o Brasil a ficar em vantagem com 10-7, mas um momento de desequilíbrio brasileiro fez os belgas igualarem o placar em 15 pontos.

Dois ataques de Lucarelli e uma falha no ataque dos belgas deixaram o Brasil com 18-15. O final do jogo foi de Darlan, que carregou o Brasil para a vitória por 25 a 20 no quarto set.

Destaques

Mais uma vez, Darlan foi o maior pontuador do jogo. Volleyball World / Divulgação

Com 19 acertos, Darlan foi o principal pontuador da partida. O Brasil ainda contou com 16 de Lucarelli e 13 pontos de Flávio.

No time belga, o oposto Ferre Reggers anotou 17 vezes e Pierre Perin fez outros 13 pontos.