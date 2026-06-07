Seleção brasileira masculina de basquete vai disputar o bronze da AmeriCup sub-18

A seleção brasileira masculina de basquete sub-18 vai disputar a medalha de bronze da AmeriCup, que acontece em León, no México.
Na semifinal, encerrada na madrugada deste domingo (7), pelo horário de Brasília, a equipe dirigida pelo técnico Bruno Savignani perdeu para os Estados Unidos, por 102 a 56.
Esta foi a terceira derrota do Brasil em cinco jogos no torneio. A seleção já havia sido derrotada pela Argentina e pelos EUA, na fase de grupos, e vencido o México, na primeira fase, e a República Dominicana, nas quartas.
O time brasileiro vai disputar o bronze, neste domingo, às 20h30min (de Brasília), contra Porto Rico, que perdeu a outra semifinal para o Canadá, por 115 a 49.
A campanha no México garantiu ao Brasil uma vaga na próxima edição do Campeonato Mundial sub-19 de 2027.
Contra os EUA, João Gluck foi o principal destaque ofensivo. O jogador da Universidad Católica de Murcia, na Espanha, anotou 14 pontos e conquistou oito rebotes.
No time estadunidense Colben Landrew foi o cestinha com 18 pontos, enquanto Quentin Coleman marcou um duplo-duplo de 15 pontos e 10 rebotes.