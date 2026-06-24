Seleção brasileira feminina sub-18 de basquete vence em torneio na China

Brasileiras já disputaram cinco jogos na Ásia Chinese Basketball Association / Divulgação

A seleção brasileira feminina sub-18 de basquete conquistou sua primeira vitória no Torneio Internacional de Xingtai, na China. A equipe comandada por Léo Figueiró superou a Taiwan Shixin University, por 68 a 60 nesta quarta-feira (24). A competição faz parte do planejamento da Confederação Brasileira de Basketball (CBB) para proporcionar experiência internacional e fortalecer o processo de formação da nova geração do basquete nacional.

O Brasil teve grande atuação coletiva e contou com destaque de Rebeca Soares, que defende o Mount Baker Basketball, no High School dos Estados Unidos, que foi a cestinha da partida com 19 pontos.

Lauryn Turibio (AD Santo André-SP) contribuiu com 14, enquanto Sara Martins (Central Point Academy-EUA) anotou 12 pontos. Júlia Preis (AD Santo André) também teve papel importante no confronto, terminando com 19 rebotes.

A equipe comandada por Léo Figueiró encerra a série de torneios amistosos nesta quinta-feira (25), às 5h (horário de Brasília), diante da Letônia. Na estreia, a seleção perdeu para a China, por 67 a 61.

Na semana anterior, as brasileiras disputaram o Torneio de Sanya, também na China, e perderam para as donas da casa por 76 a 54; venceram o ZKK Vojvodina, da Sérvia, por 65 a 62; e perderam para a Letônia por 62 a 58.