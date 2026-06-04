Seleção brasileira feminina de vôlei vence a Holanda na estreia da Liga das Nações

Júlia Kudiess teve atuação destacada; Volleyball World / Divulgação

A seleção brasileira feminina de vôlei começou com vitória na Liga das Nações. Nesta quarta-feira (3), diante de 6.896 torcedores, na Arena Nílson Nélson, em Brasília, a equipe do técnico José Roberto Guimarães derrotou a Holanda por 3 a 1, com parciais de 25/17, 25/15, 25/27e 25/23, em duas horas nove minutos.

O time que iniciou o confronto teve a levantadora Macris, as ponteiras Júlia Bergmann e Ana Cristina, as centrais Diana e Júlia Kudiess e a oposta Tainara, além da líbero Nyeme.

Nos dois sets iniciais, o Brasil dominou com tranquilidade. Com boa distribuição de Macris e uma atuação de luxo de Júlia Kudiess, a seleção não deu chances para as holandesas.

O jogo ficou equilibrado a partir da terceira parcial, quando a Holanda passou a acertar mais o ataque, o que fez o treinador brasileiro promover as entradas da levantadora Roberta e da oposta Kisy.

A partida chegou a ser paralisada por 13 minutos no terceiro set, quando uma pane no sistema elétrico do ginásio deixou as luzes apagadas.

Quando o jogo foi retomado, a Holanda saiu de um 22-24 para a vitória por 27 a 25, forçando mais uma set.

O quarto set teve a seleção holandesa mais uma vez liderando, mas o time brasileiro conseguiu virar na reta final e fechar em 25 a 23.

Destaques

Júlia Bergmann foi a maior pontuadora. Volleyball World / Divulgação

A seleção brasileira terminou a partida com 13 pontos de bloqueio e oito saque, além de contar com 24 erros das holandesas.

Três jogadoras tiveram o protagonismo nas pontuação. Júlia Bergmann, com 24 acertos, foi quem mais pontuou, seguida de Tainara com 21 e Júlia Kudiess, com 20.

A ponta Helena Kok marcou 13 pontos para a Holanda.

Próxima rodada

O Brasil volta à quadra nesta quinta-feira (4), às 20h, diante da República Dominicana, que estreou com derrota para a Turquia.