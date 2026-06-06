Seleção brasileira feminina de vôlei vence a Bulgária e segue invicta na Liga das Nações

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Tainara foi maior pontuadora. Volleyball World / Divulgação

Em um confronto marcado pela tensão fora de quadra, com discussões entre os dois treinadores durante e após o jogo, a seleção brasileira feminina de vôlei derrotou a Bulgária, neste sábado (6), por 3 sets a 0, parciais de 25/23, 25/17 e 25/13, e se manteve invicta na fase de classificação da Liga das Nações.

A Arena Nílson Nélson, em Brasília, recebeu 9.139 torcedores que fizeram uma grande festa e incentivaram o time treinado por José Roberto Guimarães a conseguir virar o primeiro set, o mais difícil da partida, e vencer por 25 a 23.

Nos últimos pontos desta parcial, o técnico brasileiro e o italiano Marcello Abbondanza, que dirige a equipe búlgara, tiveram um forte discussão ao lado da quadra, com Zé Roberto fazendo o gesto de "dar uma banana" ao rival, que havia pedido um desafio sem mais ter direito. Os dois foram punidos com cartão amarelo.

Com ânimos um pouco mais calmos, a Bulgária ainda conseguiu equilibrar o segundo set até o 12º ponto. Mas a partir desse instante, o Brasil assumiu o controle e fechou em 25 a 17, com um bloqueio de Júlia Kudiess.

O terceiro set foi "um passeio" da seleção, tanto que Zé Roberto Guimarães se deu o luxo de promover alterações na equipe. Com um ataque de Júlia Bergmann, o 25 a 13 garantiu a vitória por 3 a 0.

Após o jogo, os dois treinadores e integrantes das comissões técnicas voltaram a discutir.

Zé Roberto (E) e Abbondanza (D) discutiram fortemente. Volleyball World / Divulgação

Destaques

O saque foi uma das armas do Brasil, que marcou 10 pontos neste fundamento, contra apenas quatro da Bulgária, que cometeu 17 erros contra 14 da equipe brasileira, que foi mais eficiente no passe (46% a 43%) e no ataque, onde fez 41 contra 29 pontos. As búlgaras só conseguiram equilibrar no bloqueio, mesmo assim anotaram um ponto (6) a menos.

Com 14 acertos, a oposta Tainara foi a principal pontuadora da partida, seguida pelas pontas Ana Cristina e Júlia Bergmann, que marcaram 13 e 12 pontos, respectivamente.

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