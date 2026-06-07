Seleção brasileira feminina de vôlei quebra invencibilidade de 39 jogos da Itália

Ana Cristina, Júlia Kudiess e Macris comemoram pontos diante da Itália. Patricy Albuquerque / Divulgação/CBV

A seleção brasileira feminina de vôlei derrotou a Itália, neste domingo (7), por 3 a 2, parciais de 25/15, 25/22, 21/25, 23/25 e 15/12, em Brasília, e atingiu sua quarta vitória na Liga das Nações.

Com o resultado, o Brasil manteve 100% de aproveitamento e a liderança da competição, e ainda quebrou uma longa série invicta da equipe italiana, que não era derrotada há 39 jogos —desde 1º de junho de 2024, quando caiu para a seleção brasileira por 3 a 2.

No período, a Itália conquistou o ouro olímpico em Paris, o Mundial de 2025 e o bicampeonato da Liga das Nações.

Destaques

Grande público compareceu em Brasília. Patricy Albuquerque / Divulgação/CBV

O primeiro grande destaque foi a presença de público. Um total de 9.800 torcedores compareceram à Arena Nilson Nelson. Ao todo, a seleção levou 34.791 torcedores ao ginásio em quatro jogos.

Na quadra, o Brasil começou pressionando no saque, e com um excelente trabalho de bloqueio e defesa, amassou a forte equipe italiana, o que forçou o técnico Julio Velasco a realizar diversas trocas.

A Itália cresceu na segunda parcial, mas com o embalo da arquibancada, a seleção brasileira conseguiu a virada e fez 2 a 0. No terceiro e quarto sets, as europeias venceram em placares apertados (25/23 e 26/24) e forçaram o tie-break.

O Brasil se recompôs no set desempate e após ficar atrás até a metade da parcial, virou em 9 a 8 e se manteve à frente até fechar a partida em ataque da ponta Júlia Bergmann.

Com 22 acertos, a ponteira Ana Cristina foi a principal pontuadora da partida. Júlia Bergmann anotou 18. Já as centrais Diana e Júlia Kudiess marcaram 15 e 13 pontos, respectivamente, enquanto a oposta Tainara colaborou com outros 10, sendo oito no ataque, um no saque e um no bloqueio.

Na Itália, a ponteira Antropova fez 18 e a oposta Adigwe, 13 pontos.

Próxima etapa

A segunda fase da Liga das Nações será disputada em Ancara, na Turquia, e o primeiro jogo do Brasil será disputado no dia 17 de junho, às 10 horas (de Brasília), contra a França.