Seleção brasileira feminina de vôlei estreia com vitória sobre a Holanda na Liga das Nações

Vice-campeã quatro vezes (2019, 2021, 2022 e 2025), a seleção brasileira feminina de vôlei começou sua caminhada em busca do primeiro título na Liga das Nações, nesta quarta-feira, na Arena Nilson Nelson, em Brasília, com vitória, por 3 sets a 1 (25/17, 25/15, 25/27 e 25/23), sobre a Holanda. O técnico José Roberto Guimarães escalou a equipe titular com Diana, Julia Bergmann, Tainara, Macris, Ana Cristina, Julia e a líbero Nyene.

O Brasil volta à quadra nesta quinta-feira, quando terá como rival a República Dominicana, às 20 horas. Na sexta, o time de José Roberto Guimarães encara a Turquia, às 13 horas, e joga no sábado, 11 horas, contra a Bulgária. O encerramento desta primeira semana será no domingo, frente à Itália, às 14h30

O JOGO

O jogo começou equilibrado, com as equipes se revezando na marcação dos pontos. Com dois erros seguidos das holandesas, o Brasil abriu a primeira vantagem em 12/9, com destaque para Júlia Kudiess e Júlia Bergmann.

No final do set, a seleção brasileira sacou bem e chegou a ter 19/13. Foram cinco pontos neste fundamento. Daí para frente foi só administrar para fechar a parcial em 25/17.

Com muita defesa e velocidade nas jogadas, o Brasil iniciou bem o segundo set e logo abriu 5/2. Júlia Kudiess e Júlia Bergmann voltaram a desequilibrar e a vantagem foi a 8/3.

A Holanda tentou uma recuperação, ao conseguir seu primeiro ponto de saque na partida, mas parou no forte bloqueio de Júlia Kudiess. O final da parcial mostrou a grande variedade de jogadas do Brasil, que rápido fechou em 25/15.

O Brasil voltou um pouco desconcentrado no começo do terceiro set e as holandesas aproveitaram para equilibrar com 3/3. Com bom saque de Ana Cristina, o Brasil abriu 6/3.

Mas o Brasil voltou a desconcentrar. Vários erros foram cometidos e a Holanda logo abriu 10/8, forçando José Roberto Guimarães a pedir tempo. "Energia, galera", disse o treinador para suas jogadoras.

O Brasil voltou melhor e chegou a empatar em 13 pontos, mas pecou no saque e ficou em desvantagem em 19/16. Com bons momentos de Tainara, obteve o empate em 19. Com um ponto de saque de Tainara e outro de bloqueio de Júlia Kudiess, o Brasil virou para 22/21, mas o jogo foi paralisado pode 11 minutos por causa de problemas de iluminação no ginásio. Na volta, a Holanda fechou em 27/25.

Os primeiros momentos do quarto set foram marcados por erros do Brasil, boa defesa da Holanda e dois pontos de Tainara: 3/3. Com bom saque e defesa, as holandesas abriram três pontos e mantiveram a vantagem até 12/9.

Com a entrada de Rosamaria em lugar de Helena, o Brasil aumentou o ritmo e virou 15/14. O final foi disputado ponto a ponto, com vitória brasileira por 25/23.

O TORNEIO

A Liga das Nações Feminina será realizada até 26 de julho. As 18 seleções participantes vão disputar a etapa classificatória e depois a fase eliminatória a partir das quartas de final.