Seleção brasileira feminina de vôlei bate Bélgica em jogo de cinco sets na Liga das Nações

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Rosamaria teve atuação decisiva. Volleyball World / Divulgação

O Brasil sofreu, mas conseguiu manter a invencibilidade na Liga das Nações de Vôlei feminino. Nesta quinta-feira (18), em Ankara, na Turquia, a seleção derrotou a Bélgica por 3 sets a 2 e alcançou a sua sexta vitória em seis confrontos na competição.

O time do técnico José Roberto Guimarães venceu com parciais de 25/20, 22/25, 23/25, 25/22 e 15/13 em duas horas e 12 minutos e manteve a primeira colocação na classificação geral.

As belgas, que vêm fazendo uma campanha de recuperação, entraram em quadra com apenas duas vitórias em cinco confrontos disputados até serem derrotadas pela equipe brasileira.

Apesar do susto, o Brasil agora volta à quadra neste sábado e enfrenta a China às 10h (de Brasília) em seu penúltimo confronto em solo turco.

No jogo desta quinta, a seleção contou com a volta do técnico José Roberto Guimarães ao banco de reservas. Ele esteve ausente na vitória sobre a França, por ter recebido uma punição em função de um gesto em direção ao técnico da Bulgária durante a primeira etapa da competição em Brasília.

O jogo

Júlia Bergmann foi a maior pontuadora do Brasil. Volleyball World / Divulgação

No jogo, quem esperava um "atropelo" do Brasil viu uma disputa bastante equilibrada no início do confronto. Em uma parcial disputada ponto a ponto, as brasileiras só obtiveram uma frente mais confortável já na segunda metade do set, quando fez 18 a 12 sobre a equipe adversária.

A partir daí, comandada pela ponteira Ana Cristina, o time apenas fez o "jogo rodar". A Bélgica chegou a esboçar uma reação, mas o esforço não foi suficiente para superar o bom bloqueio brasileiro. Acionada pelo lado direito, Ana Cristina fez o ponto que definiu parcial em 25 a 20 a favor do Brasil.

O histórico do segundo set foi parecido com o primeiro. Desta vez, no entanto, as belgas, comandadas por Tea Radovic e Nathalie Lemmens, ofereceram muito mais resistência e assumiram a liderança no placar fazendo 21 a 20.

Com erros de recepção, o Brasil viu a situação se complicar. A Bélgica se aproveitou do momento de instabilidade e venceu o segundo set por 25 a 22, empatando o confronto em 1 a 1.

Martin foi o destaque belga. Volleyball World / Divulgação

O terceiro set teve um início preocupante para o Brasil. A Bélgica abriu 4 a 0 e obrigou o treinador brasileiro a pedir tempo para cobrar uma reação das suas comandadas. Zé Roberto colocou a oposta Rosamaria em quadra e a seleção conseguiu chegar ao empate em 11 a 11.

O duelo ganhou em emoção e apresentou alternâncias. Ana Cristina voltou a se destacar no ataque, a reação brasileira se confirmou e a seleção assumiu a liderança abrindo 18 a 14. A Bélgica reagiu e chegou ao empate em 23 a 23 e virou a partida definindo o terceiro set em 25 a 23.

Com 2 a 1 a seu favor, a Bélgica iniciou a quarta parcial liderando o placar e colocou as brasileiras sob pressão em busca de uma reação. Com 20 a 16 a seu favor, o Brasil voltou para o jogo, aumentou a intensidade no fim e venceu o quarto set por 25 a 22, levando a partida para quinto e decisivo set.

No set decisivo, as duas seleções voltaram bastante focadas e o jogo foi disputado ponto a ponto. Mais consistente, a Bélgica abriu dois pontos, fez 9 a 7 e aumentou a pressão para o lado brasileiro. Rosamaria brilhou em quadra e o jogo voltou a ficar empatado em 12 a 12. Dois bloqueios seguidos recolocaram o time nacional na frente. O ponto do jogo e da vitória veio com um erro belga e o Brasil selou a vitória por 15 a 13.

Destaques

A ponteira Júlia Bergmann foi o destaque do Brasil com 19 acerto. Além dela, Ana Cristina fez 16, Rosamaria fez 13 e a central Júlia Kudiess anotou 12 pontos.