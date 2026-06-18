Esportes

Na Turquia

Seleção brasileira feminina de vôlei bate Bélgica em jogo de cinco sets na Liga das Nações

Brasil mantém 100% de aproveitamento  e lidera torneio com seis vitórias

Estadão Conteúdo

Toni Assis

Zero Hora

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